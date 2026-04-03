Δέκα χιλιάδες τριάντα μια (10.031) αιτήσεις για πρώτη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους υποβλήθηκαν από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι και τα μεσάνυχτα χθες, 2 Απριλίου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, σημειώνοντας ότι ο τελικός εκλογικός κατάλογος με τον ακριβή αριθμό ψηφοφόρων θα οριστικοποιηθεί μετά τις 16 Απριλίου.

Ο εκλογικός κατάλογος της 2ας Ιανουαρίου, είπε, ήταν γύρω στις 561.000, αλλά θα πρέπει να αφαιρεθούν από αυτόν οι αποθανόντες και να προστεθούν οι νέοι εκλογείς.

Ο κ. Βασιλείου είπε ότι αυτή τη στιγμή άρχισε η επεξεργασία των καταλόγων από τους Επάρχους και ο κατάλογος θα αναρτηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Απριλίου για επιθεώρηση και υποβολή τυχόν ενστάσεων για διάστημα 10 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος. Στη συνέχεια, ανέφερε, θα εξετασθούν οι όποιες ενστάσεις υποβληθούν και ο κατάλογος θα οριστικοποιηθεί και θα ενσωματωθεί στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο, ο οποίος θα αποτελέσει τον εκλογικό κατάλογο για τις Βουλευτικές εκλογές του 2026.

Το τρίμηνο 2/1-2/4 2026, συνέχισε, υποβλήθηκαν και γύρω στις 6.000 δηλώσεις από εγγεγραμμένους εκλογείς για άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε πόλεις του εξωτερικού και φαίνεται ότι εκλογικά τμήματα θα υπάρξουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Βρυξέλλες, ενώ δεν φαίνεται ότι θα στηθούν κάλπες σε Πάτρα και Μάντσεστερ, λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού εκλογέων.

Υπάρχει, σημείωσε, κι ένας αριθμός δηλώσεων για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στο εξωτερικό που υπέβαλλαν ταυτόχρονα αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, οπότε πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει η εγγραφή και μετά να κατανεμηθούν ανά εκλογική περιφέρεια της Κύπρου και σε ποιες πόλεις του εξωτερικού.

Σημαντικές ημερομηνίες στον δρόμο για τις Βουλευτικές

Αναφορικά με τις ημερομηνίες-σταθμούς στον δρόμο για τις βουλευτικές εκλογές, ο κ. Βασιλείου σημείωσε ότι στις 6 Απριλίου αναρτάται ο εκλογικός κατάλογος για επιθεώρηση και ενστάσεις για 10 ημέρες, ενώ στις 6 Απριλίου ολοκληρώνονται και οι αιτήσεις για όσους θέλουν να εργαστούν σε εκλογικά κέντρα.

Στις 23 Απριλίου θα ληφθεί η απόφαση της Βουλής για αυτοδιάλυση, στις 24 Απριλίου θα εκδοθεί το διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών για την επίσημη προκήρυξη των εκλογών και στις 6 Μαΐου θα υποβληθούν επισήμως οι υποψηφιότητες των Βουλευτών.

Τα εκλογικά κέντρα στις 24 Μαΐου θα είναι ανοικτά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ