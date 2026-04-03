Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να επιβεβαιώνει ότι εντός των ημερών αναμένεται ανακοίνωση για το πασχαλινό επίδομα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Εκπρόσωπος αναγνώρισε τις πιέσεις που δέχονται οι συνταξιούχοι λόγω ακρίβειας, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Όπως σημείωσε, από το 2023 εφαρμόζεται πολιτική διεύρυνσης των δικαιούχων και αύξησης των ποσών, η οποία θα συνεχιστεί και το 2026.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «εμβληματική» συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τόσο την αύξηση των συντάξεων όσο και τον εξορθολογισμό του συστήματος, ώστε να μην βασίζεται σε αποσπασματικά επιδόματα.

Ακρίβεια και καύσιμα στο μικροσκόπιο

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και ιδιαίτερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι, ενώ απέρριψε ισχυρισμούς περί αισχροκέρδειας χωρίς τεκμηρίωση.

Σημείωσε ότι οι αυξήσεις στην Κύπρο ήταν πιο συγκρατημένες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσθέτοντας πως η διαμόρφωση των τιμών επηρεάζεται από διεθνείς παράγοντες και τον τρόπο προμήθειας.

Αιχμές για Βουλή και πολιτική αντιπαράθεση

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε «λυπηρή» την απόφαση της Βουλής να μην προχωρήσει ο ανεξάρτητος φορέας κοινωνικής στήριξης, αποδίδοντάς την σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Για το πόρισμα σχετικά με τις φονικές πυρκαγιές στη Λεμεσό, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι η υλοποίηση λύσεων και όχι μόνο η απόδοση ευθυνών, υπενθυμίζοντας το κυβερνητικό νομοσχέδιο για ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.

«Όχι στην οριζόντια απαξίωση θεσμών»

Ερωτηθείς για τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη και την αμφισβήτηση των θεσμών, τόνισε πως δεν μπορεί να υπάρχει συλλήβδην απαξίωση της αστυνομίας, της δικαιοσύνης ή της πολιτείας.

Επανέλαβε ότι όλες οι καταγγελίες θα διερευνηθούν, καλώντας όσους προβαίνουν σε ισχυρισμούς να καταθέσουν στοιχεία στις αρμόδιες αρχές.

Βρετανικές βάσεις και απαλλοτριώσεις

Τέλος, σε σχέση με το ζήτημα των βρετανικών βάσεων και τις αντιδράσεις για πιθανές απαλλοτριώσεις γης για εγκατάσταση κεραιών, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι πρόκειται για θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Τόνισε την ανάγκη για οργανωμένο διάλογο μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά τα ζητήματα που προκύπτουν από το καθεστώς των βάσεων.



