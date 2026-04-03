Το ΡΙΚ παρουσίασε την 4η έρευνα πολιτικής κουλτούρας και εκλογικής συμπεριφοράς, ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Στην αδιευκρίνιστη πρόθεση ψήφου, ο ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ λαμβάνουν από 18%.

Το ΕΛΑΜ εξασφαλίζει 11,5%. Τόσο το ΔΗΚΟ όσο και το Άλμα λαμβάνουν 7,5%, ενώ η Άμεση Δημοκρατία 5,5%.

Ακολουθούν το VOLT, η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγοι με 2,5% το καθένα. Μικρότερα ποσοστά καταγράφουν άλλα κόμματα.

Ποσοστό 7% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσει.

Η έρευνα καταγράφει πολύ υψηλή πρόθεση συμμετοχής στις εκλογές, με ποσοστό 86%.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε απ'ο την MRC Cypronetwork, από τις 10 έως τις 26 Μαρτίου, με δείγμα 1402 άτομα.

Διεξήχθη σε παγκύπρια βάση, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και κάλυψε το γενικό πληθυσμό, άνω των 18 ετών με δικαίωμα ψήφου.

