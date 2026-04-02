Με πρόταση νόμου θεσπίζεται νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων. Η πρόταση υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Την πρόταση νόμου κατέθεσαν οι Βουλευτές Γιώργος Κάρουλλας, Μάριος Μαυρίδης και Πρόδρομος Αλαμπρίτης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιώργος Λουκαΐδης, Χρίστος Χριστοφίδης, Αντρέας Καυκαλιάς και Χρίστος Χριστόφιας, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Αλέκος Τρυφωνίδης, εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Βουλευτής Λευκωσίας.

Για «ιστορική απόφαση» μίλησε ο κ. Αλαμπρίτης, σημειώνοντας ότι το κόμμα ήταν πάντα στο πλευρό των φοιτητών και ότι με την πρόταση η φωνή τους θα ακούγεται θεσμικά. Είπε ότι η πρόταση έρχεται να καλύψει ένα κενό λέγοντας ότι πρόκειται για μια συλλογική απόφαση.

Η κ. Ατταλίδου είπε ότι έχουμε ένα πλαίσιο για την φωνή των φοιτητών και πλέον η ΠΟΦΕΝ έχει θεσμική κατοχύρωση. Είπε όμως ότι το φοιτητικό κίνημα πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητο.

Ο κ. Λουκαΐδης μίλησε για προϊόν συλλογικής δουλειάς για να καλυφθούν σοβαρά ζητήματα στη λειτουργίας της ΠΟΦΕΝ ως νομικό πρόσωπο. Αναφέρθηκε επίσης στην πλήρη αυτονομία της, με την πρόταση νόμου.

Την πρόταση χαιρέτισε και η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, λέγοντας ότι πρόκειται για συλλογική δουλειά και στέλλεται έτσι ένα πολύ καλό μήνυμα.

Η ΠΟΦΕΝ λειτουργούσε από της ιδρύσεώς της χωρίς νομοθετικό πλαίσιο και η ανάγκη για θέσπιση πλαισίου προέκυψε μετά από τροποποίηση το 2019 της νομοθεσίας για τα τραπεζικά ιδρύματα σχετικά με την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Συνεπεία της αλλαγής αυτής, η ΠΟΦΕΝ απώλεσε τη δυνατότητα πρόσβασης στον τραπεζικό λογαριασμό της και κατ’ επέκταση πρόσβασής της στη χορηγία που λάμβανε από το κράτος μέσω του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Με την πρόταση νόμου ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, η ενοποίηση των υφιστάμενων ενώσεων στην ΚΔ και στο εξωτερικό υπό μία ανεξάρτητη νομική οντότητα με δική της νομική προσωπικότητα, οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, η οποία να εκπροσωπεί όλους τους φοιτητές και να προάγει τα συμφέροντάς τους καθώς και ο καθορισμός της ΠΟΦΕΝ ως νόμιμου εταίρου του κράτους για κάθε θέμα το οποίο αφορά τους φοιτητές και το φοιτητικό κίνημα.

Ρυθμίζεται επίσης η σύνθεση της ΠΟΦΕΝ, η οποία αποτελείται από τη συμμετοχή των φοιτητικών ενώσεων ως μελών της, η σύσταση των διοικητικών και εκτελεστικών οργάνων της ΠΟΦΕΝ και δη το συνέδριο, η διοικούσα επιτροπή και η γενική γραμματεία, η λειτουργία της ΠΟΦΕΝ στη βάση εσωτερικού κανονισμού και η οικονομική αυτοτέλεια της ΠΟΦΕΝ.

Η Επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών της πρότασης νόμου και κατόπιν προβληματισμών και διευκρινίσεων, αποφάσισε την τροποποίηση του κειμένου αυτής, ώστε να διαγραφεί ο όρος «αρμόδια αρχή», να τροποποιηθούν οι όροι «σπουδαστικό κέντρο» και «φοιτητής», ώστε στους ορισμούς αυτούς να γίνεται αναφορά σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης όπως αυτό ορίζεται στον περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο και να τροποποιηθεί ο όρος «φοιτητής», ώστε στον ορισμό αυτού να διαγραφεί η αναφορά σε φοιτητή ο οποίος φοιτά σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα για την απόκτηση επαγγελματικού τίτλου σπουδών.

Επίσης αποφάσισε να τροποποιηθεί η πρόνοια αναφορικά με τη λειτουργία της ΠΟΦΕΝ, ώστε να αναφέρεται ρητώς ότι η ΠΟΦΕΝ λογίζεται ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο ενάγει και ενάγεται, τροποποιηθεί η πρόνοια αναφορικά με τη λειτουργία της ΠΟΦΕΝ, ώστε να διαγραφεί η αναφορά σε φοίτηση που έχει ως σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, αντικατασταθεί η αναφορά στον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο, όπου αυτή απαντά στο κείμενο, με την αναφορά στον περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο και τροποποιηθεί η πρόνοια όσον αφορά την οικονομική αυτοτέλεια της ΠΟΦΕΝ, ώστε σε αυτή να περιληφθούν μεταξύ άλλων και πόροι προερχόμενοι από την κρατική χορηγία.

Πηγή: ΚΥΠΕ