Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο, ώστε να αυξηθούν οι δικαιούχοι κρατικής φοιτητικής μέριμνας, να αρθούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για οικογένειες με πέρα από πέντε εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και να αυξηθεί το ύψος της φοιτητικής χορηγία κατά 10% για τις οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €44.000.

Περαιτέρω, θεσμοθετείται η δυνατότητα παραχώρησης παράτασης στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται αύξηση των δικαιούχων της κρατικής φοιτητικής μέριμνας από την αύξηση στο όριο των εισοδηματικών κριτηρίων κατά €5.000, αύξηση του ύψους της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται σε οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €44.000 κατά 10% και αύξηση των δικαιούχων της κρατικής φοιτητικής μέριμνας από την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων για τις οικογένειες με πέραν των πέντε εξαρτώμενα τέκνα, κατάργηση του υφιστάμενου περιορισμού, ώστε οι δικαιούχοι της κρατικής φοιτητικής μέριμνας να έχουν πλέον δικαίωμα σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική ελάφρυνση.

Εισάγεται και η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Οικονομικών και απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Βουλευτής ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι μετά από είκοσι και πλέον χρόνια αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια για να συνάδουν με τα υφιστάμενα δεδομένα.

Υπενθύμισε ότι το κράτος εδώ και μια δεκαετία ανακάλυψε "μια παμπεσιά" για να αφαιρεί χορηγία. Είπε ότι στα πέντε τέκνα θα έπρεπε να προστεθούν και οικογένειες με τέσσερα παιδιά ενώ χαρακτήρισε παράλογο ότι μια οικογένεια με έξι παιδιά σήμερα θα δικαιούται να λάβει βοήθεια για το πρώτο και το δεύτερο παιδί ενώ τα υπόλοιπα όχι λόγω εισοδήματος των γονιών. Κάλεσε την κυβέρνηση να τροποποιήσει το νόμο "γιατί δεν έχει καμία κοινή λογική".

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης χαρακτήρισε θετικό το ότι τα κριτήρια επιτέλους διαφοροποιούνται αλλά είπε ότι πρέπει να λύσουμε το θέμα με τα τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά, ειδικά σε μια χώρα με δημογραφικό θέμα.

Ο Βουλευτής ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους έθεσε θέμα για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων και ταχύτερη κατάθεση της χορηγίας.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης είπε ότι πρόκειται για μεταρρύθμιση προς την ορθή κατεύθυνση και έδωσε τα εύσημα στην Κυβέρνηση.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι μετά από πολλά χρόνια και πιέσεις του φοιτητικού κινήματος και κομμάτων γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός με συμπερίληψη τριών χιλιάδων και πλέον οικογενειών στα κριτήρια και νέες ρυθμίσεις για τις οικογένειες με πέντε τέκνα, μεταξύ άλλων. Είπε όμως ότι όλα αυτά δεν έρχονται να καλύψουν τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για αύξηση στην χορηγία 14 εκατομμυρίων έχοντας πραγματική κοστολόγηση μόνο 10 εκατομμυρίων φτάνοντας δηλαδή τον περσινό προϋπολογισμό.

Ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Βουλευτής ΔΗΣΥ, μίλησε για βήμα μπροστά με διεύρυνση ποσών και κριτηρίων αλλά είπε ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος ζωής καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει με ένα πιο ολιστικό πλάνο και να είναι πιο γενναιόδωρη.

Η Βουλευτής ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο προϋπολογιζόμενο ποσό και στο δαπανηθέν ποσό και δεν πρέπει να συγχύζουμε τις δαπάνες.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι η Βουλή πρωτοστάτησε για πολλά και έδωσε πραγματικές ανάσες και πρέπει να τα υπενθυμίζουμε για να μην αδικούμε τον εαυτό μας. Eίπε ότι τα όσα δίνονται στο ν/σ είναι πολύ λίγα λόγω πληθωρισμού και κόστους ζωής και στα κριτήρια θα έπρεπε να καλύπτονται πιο πολλές μικρομεσαίες οικογένειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ