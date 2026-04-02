«Δεν βυθίζεται σήμερα η χώρα στο βούρκο, μετά τις καταγγελίες Δρουσιώτη, αλλά είναι εδώ και αρκετά χρόνια στο βούρκο» αναφέρει σε ανακοίνωση το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, προσθέτοντας ότι «τα σκάνδαλα που ήδη γνωρίζουμε είναι υπαρκτά και έχουν περιγραφεί σε επίσημα πορίσματα και δικαστικές αποφάσεις».

Στην ανακοίνωση με την οποία απαντά στον ΔΗΣΥ για τις καταγγελίες του κ. Δρουσιώτη, αφού αναφέρει ότι «τα συγκλονιστικά σκάνδαλα που τώρα καταγγέλλονται, πέραν του ότι ελπίζουμε να ερευνηθούν, προσθέτουν μια ακόμη μουτζούρα στον πίνακα της διαφθοράς που τόσο επιμελώς φιλοτέχνησε το σύστημα εξουσίας του ΔΗΣΥ», ισχυρίζεται ότι «αν υπήρχε Αδελφότητα Διεφθαρμένων - κάτι σαν Fraternitas Corruptorum - την προεδρία θα διεκδικούσε επαξίως η ηγεσία του ΔΗΣΥ».

Επίσης καταγράφει πως «ο ΔΗΣΥ κυβέρνησε τη χώρα για δέκα χρόνια και ο πολιτικός απόγονός του εξακολουθεί να την κυβερνά και πως στην υπόθεση με τα «χρυσά διαβατήρια» διαβατήρια που δόθηκαν παράνομα, Υπουργοί του ΔΗΣΥ είχαν σύγκρουση συμφέροντος όταν το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έπαιρναν σχετικές αποφάσεις, ενώ αλλοδαποί που αποκτούσαν «χρυσό διαβατήριο» έσπευδαν να καταθέσουν χορηγίες στον ΔΗΣΥ».

Πηγή: ΚΥΠΕ