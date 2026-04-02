Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων υπερψήφισε δέσμη επτά νομοσχεδίων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων και εισάγουν ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών.

Το νομοσχέδιο ψηφισαν 27 Βουλευτές και καταψήφισαν 13 μεταξύ των οποίων Βουλευτές του ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους και ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου.

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία συστήματος πιστοληπτικής βαθμονόμησης (credit score), το οποίο θα βασίζεται στη συνολική εικόνα δανεισμού των πολιτών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, με στόχο τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Κεντρικό ρόλο στο νέο πλαίσιο διαδραματίζει ο μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων «ΑΡΤΕΜΙΣ», για τον οποίο καθορίζονται σαφείς κανόνες λειτουργίας, πρόσβασης και εποπτείας. Παράλληλα, ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αποκτά εξουσίες ελέγχου, επιβολής κυρώσεων και έκδοσης οδηγιών.

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές πρόνοιες για την προστασία προσωπικών δεδομένων και το τραπεζικό απόρρητο, ενώ διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της πιστοληπτικής ικανότητας λαμβάνονται υπόψη μόνο δάνεια στα οποία το πρόσωπο είναι κύριος οφειλέτης ή συνοφειλέτης, και όχι εγγυητής.

Το πακέτο νόμων εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση επόμενης δόσης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης ζήτησε αναβολή, ώστε η νομοθεσία να εξεταστεί στην Ολομέλεια της ερχόμενης Δευτέρας. Ωστόσο η Πρόεδρος τη Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου διαφώνησε, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να επηρεαστεί η επόμενη δόση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ύστερα από τοποθετήσεις Βουλευτών τελικά το ΑΚΕΛ απέσυρε το αίτημά του για αναβολή.

Μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης άσκησε έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές στον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων και κίνδυνο για την πατρίδα είναι «ανέκδοτο». Κάλεσε να εξεταστεί η τελευταία έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη χαθεί σημαντικά ποσά λόγω λανθασμένων χειρισμών προηγούμενης κυβέρνησης και καθυστερήσεων της σημερινής, και εκφράζοντας τη θέση ότι μια ολιγοήμερη αναβολή δεν θα οδηγούσε σε απώλεια χρημάτων.

Από την πλευρά της, η κ. Ερωτοκρίτου τόνισε ότι τυχόν απώλειες κονδυλίων στο παρελθόν δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για νέες καθυστερήσεις, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ορόσημα στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένες δόσεις. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αφορά ορόσημο που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τα κράτη μέλη και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα. Σημείωσε ότι δεν έχουν χαθεί οριστικά κονδύλια, καθώς το σχέδιο παραμένει σε εξέλιξη, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου ώστε να μην χαθεί κανένα ποσό. Πρόσθεσε ότι τα νομοσχέδια είναι χρήσιμα και θετικά για τη λειτουργία της οικονομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ