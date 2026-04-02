Αναφορές στην ιστορική μνήμη και την ευθύνη του σήμερα περιλάμβανε η επετειακή ομιλία της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτας Δημητρίου, σε εκδήλωση στους Τρούλλους για την εθνική επέτειο της έναρξης του αγώνα της ΕΟΚΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε με συγκίνηση στις προσωπικές της μνήμες από τους Τρούλλους, τονίζοντας τη βαθιά σύνδεση της περιοχής με τον αγώνα της ΕΟΚΑ και τις θυσίες των αγωνιστών, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία σε τοπικούς ήρωες και ιστορίες αυτοθυσίας που, όπως είπε, «κρατούν ζωντανή την έννοια της ελευθερίας ως χρέος και ευθύνη».

Παραπέμποντας σε ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα του απελευθερωτικού αγώνα, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η ελευθερία κατακτάται με αγώνες και θυσίες, τονίζοντας ότι οι αξίες της πατρίδας και της πίστης παραμένουν θεμέλιο του ελληνισμού, και κάλεσε ιδιαίτερα τους νέους να μην ξεχνούν την ιστορία, αλλά να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στις σύγχρονες προκλήσεις, μεταφέροντας τις αξίες του παρελθόντος στο παρόν.

Παράλληλα άσκησε κριτική στον λαϊκισμό και τα «εύκολα συνθήματα», επισημαίνοντας ότι η κοινωνία απαιτεί ουσιαστικές λύσεις και τόνισε τη σημασία της συνέπειας λόγων και πράξεων και της ανάληψης ευθύνης στη διακυβέρνηση, ευθύνη η οποία, όπως είπε, έγκειται και στο Κυπριακό, «με τον στόχο για μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και εγγυήσεις να παραμένει ύψιστη προτεραιότητα».

Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας περνά μέσα από ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία όσο συνεχίζεται η κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε σε ενότητα και ενεργό συμμετοχή, τονίζοντας ότι «το μέλλον της Κύπρου απαιτεί σταθερότητα, όραμα και υπευθυνότητα» και επεσήμανε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να αποτελέσει «ανάχωμα» στις προκλήσεις και να οδηγήσει τη χώρα μπροστά.

Κλείνοντας, η κ. Δημητρίου απηύθυνε κάλεσμα για συστράτευση ενόψει των επερχόμενων πολιτικών αναμετρήσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με ενότητα και σκληρή δουλειά «η Κύπρος μπορεί να προχωρήσει μπροστά και να κερδίσει το μέλλον της».

Πηγή: ΚΥΠΕ