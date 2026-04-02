Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν ζητώντας την παρέμβασή του ώστε ν’ ανοίξει ξανά η συγκεκριμένη υπόθεση και να προχωρήσει η διερεύνησή της.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι το θέμα βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα τόσο με τις δηλώσεις του Τ. Dilian ότι η εταιρεία του συνεργάζεται «μόνο με κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου» όσο και με τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών στην Κύπρο που αναφέρονται σε διαπλοκή κέντρων εξουσίας με αυτές τις εταιρείες και τους ιδιοκτήτες τους, ενισχύοντας τα πολλά ερωτηματικά που προκύπτουν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο έτυχε χειρισμού η υπόθεση αυτή από τη Νομική Υπηρεσία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι το θέμα των παρακολουθήσεων και της θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς είναι εξαιρετικά σοβαρό αφού άπτεται της περιφρούρησης δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών και ως τέτοιο δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι.

Αυτούσια η επιστολή:

Εξοχότατε Πρόεδρε,

Επανέρχομαι στο γνωστό θέμα του μαύρου κατασκοπευτικού Van γιατί πρόκειται για ένα θέμα που βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα με νέες προεκτάσεις, ενισχύοντας τα πολλά ερωτηματικά που προκύπτουν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο έτυχε χειρισμού η υπόθεση αυτή από τη Νομική Υπηρεσία.

Όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, το ΑΚΕΛ κατήγγειλε την υπόθεση αμέσως μόλις ενημερώθηκε για την ύπαρξη του οχήματος και από την καταγγελία αυτή ξεκίνησε η έρευνα της Αστυνομίας αλλά και η σχετική συζήτηση στη Βουλή, έπειτα από πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, μέσα από την οποία προέκυψαν πολλά και συντριπτικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάσαμε στη Βουλή, αλλά και με όσα έχουν τεκμηριωθεί και παρουσιαστεί ενόρκως από την Αστυνομία ενώπιον Δικαστηρίου προέκυψε ότι:

1. Το όχημα τύπου Van με ξένους αριθμούς εγγραφής που βρέθηκε στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξοπλισμένο με δυνατότητες για παρακολουθήσεις και υποκλοπές επικοινωνιών, εισήχθηκε ως όχημα που καταγράφει καιρικά φαινόμενα. Το όχημα ανήκει στην εταιρεία WS WISPEAR SYSTEMS LTD, ένας εκ των διευθυντών της οποίας είναι ο Tal Jonathan Dilian.

2. Στην εν λόγω εταιρεία ανατέθηκε η ενίσχυση του δικτύου wifi στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας μ’ ένα σύστημα με το οποίο, όπως ο ίδιος ο Τ. Dilian είχε αναφέρει σε κρατικούς λειτουργούς, παρείχε δυνατότητες υποκλοπών μέσω κινητών τηλεφώνων. Από τις πιο πάνω δραστηριότητες φαίνεται να υπήρξε παράνομη πρόσβαση σε πέραν των 9.5 εκ συσκευών.

3. Στοιχεία από Έκθεση της Αστυνομίας καταδεικνύουν ότι οι Αρχές γνώριζαν από το 2014 για τις παράνομες παρακολουθήσεις στην Κύπρο, που ενέπλεκαν εταιρείες των Ισραηλινών πρώην πρακτόρων.

4. Ο T. Dilian παρείχε υπηρεσίες και στο τότε κυβερνών κόμμα, τον ΔΗΣΥ, το οποίο μεσολάβησε προς το Υπουργείο Εμπορίου ώστε η εταιρεία του να πωλήσει εξοπλισμό σε άλλες κυβερνήσεις.

5. Στο πελατολόγιο των συγκεκριμένων εταιρειών περιλαμβάνεται και η Αστυνομία, αφού εντοπίστηκαν τιμολόγια για αγορά διάφορων υπηρεσιών, ενώ ο τότε Αρχηγός Αστυνομίας αναφέρθηκε και σε παρακολουθητικό εξοπλισμό που αγοράστηκε επί προηγούμενης ηγεσίας.

Και ενώ για παρόμοιες υποθέσεις παράνομων παρακολουθήσεων στην Ελλάδα ο Τ. Dilian και συνεργάτες του καταδικάστηκαν με ποινές φυλάκισης, στην Κύπρο καταδικάστηκε μεν η εταιρεία με ένα πρόστιμο αλλά για τον Τ. Dilian και τους συνεργάτες του η Νομική Υπηρεσία προχώρησε σε αναστολή ποινικής δίωξης επικαλούμενη, γενικώς και αορίστως, το δημόσιο συμφέρον.

Ενόψει των δηλώσεων του Τ. Dilian ότι η εταιρεία του συνεργάζεται «μόνο με κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου» αλλά και της συζήτησης των τελευταίων ημερών στην Κύπρο που αναφέρεται σε διαπλοκή κέντρων εξουσίας με αυτές τις εταιρείες και τους ιδιοκτήτες τους, κρίνω αναγκαίο να ζητήσω την παρέμβασή σας ώστε ν’ ανοίξει ξανά η συγκεκριμένη υπόθεση και να προχωρήσει η διερεύνησή της.

Εξοχότατε Πρόεδρε,

Το θέμα των παρακολουθήσεων και της θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς είναι εξαιρετικά σοβαρό και άπτεται της περιφρούρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και της διαφύλαξης της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών. Δε μπορεί ν’ αφήνονται σκιές πάνω από τέτοιες υποθέσεις και να σπιλώνεται η αξιοπιστία των θεσμών από αυτούς που θα έπρεπε πρώτοι να τη διαφυλάσσουν, εντείνοντας τη δυσπιστία και την απαξίωση των πολιτών έναντι της Πολιτείας και των αρμόδιων διωκτικών αρχών.