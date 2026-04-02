Με 26 ψήφους υπέρ και 12 αποχές από το ΑΚΕΛ, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων αποδέχθηκε την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας στον τροποποιητικό νόμο για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού, υιοθετώντας αλλαγές που κρίθηκαν αναγκαίες για τη διασφάλιση της νομικής ορθότητας του πλαισίου.

Ο αναπεμφθείς νόμος αποσκοπεί στον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διάρκειας παράτασης αδειών για έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη ρύθμιση της σύνδεσής τους με τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Η αναπομπή βασίστηκε σε νομικές ασάφειες και πιθανές παραβιάσεις βασικών αρχών του διοικητικού δικαίου, ενώ εγέρθηκαν και ζητήματα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο, αναδρομικότητας και προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης επενδυτών.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, διαγράφηκαν ή αναδιατυπώθηκαν επίμαχες πρόνοιες, όπως η απαίτηση για προσκόμιση βεβαίωσης προσφοράς σύνδεσης, ενώ προβλέπεται επικαιροποίηση στοιχείων σε τριμηνιαία βάση και επανεξέταση από τη ΡΑΕΚ των υφιστάμενων προκαταρκτικών όρων σύνδεσης, αντί της αυτόματης εφαρμογής των νέων διατάξεων. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας αποδέχθηκε ομόφωνα τους λόγους της αναπομπής και εισηγήθηκε τις σχετικές τροποποιήσεις.

Κατά τη συζήτηση, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης ανέφερε ότι η αρχική πρόταση νόμου στόχευε στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και στην πάταξη της «μαύρης αγοράς» εμπορίας αδειών. Όπως είπε, κάποιοι εξασφάλισαν άδειες και τις διατηρούν αναμένοντας ευνοϊκές συνθήκες για μεταπώληση, επιβαρύνοντας τελικά τον καταναλωτή, ο οποίος, όπως τόνισε, είναι ο πραγματικός δικαιούχος του συστήματος. Επέκρινε φαινόμενα διαπλοκής, το «συνδικαλιστικό κατεστημένο» και όσους, όπως είπε, επωφελούνται από τη μη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού. Παράλληλα, εξέφρασε απογοήτευση για την αναπομπή, σημειώνοντας ότι προηγήθηκε σημαντική προσπάθεια από την αρμόδια επιτροπή για μείωση της τιμής του ρεύματος, ωστόσο δήλωσε ότι ο ΔΗΣΥ αποδέχεται τις διορθώσεις και κάλεσε σε στήριξη της νομοθεσίας για έναν δικαιότερο τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

Ο Βουλευτής Αμμοχώστου Μιχάλης Γιακουμή χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση ως μία από τις σημαντικότερες στον τομέα των αδειοδοτήσεων της ΡΑΕΚ, σημειώνοντας ότι έπρεπε να είχε προωθηθεί εδώ και χρόνια. Τόνισε ότι μία από τις βασικές αλλαγές αφορά την προτεραιοποίηση της σύνδεσης ώριμων έργων, δηλαδή έργων που είναι πλήρως αδειοδοτημένα, ανεξαρτήτως προκρατήσεων στο δίκτυο. Τόνισε επίσης την ανάγκη για ενίσχυση της διαφάνειας ως προς την πραγματική παραγωγή και τη διαθέσιμη χωρητικότητα του δικτύου. Παράλληλα, κατήγγειλε παρασκηνιακές ενέργειες και πιέσεις από οργανωμένα συμφέροντα για διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, κάνοντας λόγο για «θεσμική απάτη» και καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να στηρίξει τον καταναλωτή και όχι, όπως ανέφερε, τα καρτέλ.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής Κώστας Κώστα ανέφερε ότι, παρότι αρκετά από τα σημεία διαφωνίας του κόμματος περιλαμβάνονταν στους λόγους της αναπομπής, το αναθεωρημένο κείμενο συνιστά ένα σημαντικό βήμα. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν έχουν ενσωματωθεί άλλες τροπολογίες που κατέθεσε το κόμμα, γι’ αυτό και το ΑΚΕΛ τήρησε αποχή κατά την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε ότι υπήρχε στρέβλωση στο σύστημα, καθώς, όπως είπε, κάποιοι αντιμετώπιζαν τη χωρητικότητα του δικτύου ως «ιδιωτικό τους τσιφλίκι», δεσμεύοντας δημόσιο αγαθό και αποκομίζοντας υπερκέρδη. Υποστήριξε ότι απέναντι στις αλλαγές βρέθηκαν οργανωμένα συμφέροντα που επωφελούνται από το υφιστάμενο καθεστώς, προσθέτοντας ότι χωρίς τις μεταρρυθμίσεις θα αυξανόταν το κόστος ρύπων λόγω ανεκμετάλλευτης χωρητικότητας. «Το πάρτι τελείωσε», ανέφερε, τονίζοντας ότι με τη νομοθεσία επιχειρείται τερματισμός αυτών των πρακτικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ