Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων αποδέχθηκε ομόφωνα την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας στον τροποποιητικό νόμο για την ασφάλιση μηχανοκινήτων οχημάτων έναντι τρίτου, υιοθετώντας τις αλλαγές που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Εξουσία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας. Η αναπομπή εγκρίθηκε με 53 ψήφους υπέρ.

Ο αναπεμφθείς νόμος αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην απαγόρευση της αυθαίρετης άρνησης σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης από ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους οδηγούς, επιβάλλοντας την υποχρέωση τεκμηριωμένης αιτιολόγησης σε περιπτώσεις απόρριψης. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια στον τομέα των ασφαλίσεων και στοχεύει στην αποτροπή διακρίσεων, ιδιαίτερα λόγω ηλικίας.

Η αναπομπή κρίθηκε αναγκαία για τη διόρθωση νομικών ασαφειών και πιθανών συγκρούσεων με συνταγματικές αρχές, όπως το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι και η διάκριση των εξουσιών. Επιπλέον, εισάγονται μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή εφαρμογή του νόμου, με πρόνοιες που περιορίζονται στους υφιστάμενους ασφαλισμένους και με σταδιακή έναρξη ισχύος: μέρος των διατάξεων θα τεθεί σε εφαρμογή εντός τεσσάρων μηνών και άλλες από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Κατά τη συζήτηση, η Βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι η αναπομπή δεν αμφισβητεί τον στόχο του νόμου, τον οποίο χαρακτήρισε θετικό και αναγκαίο για την προστασία των πολιτών. Τόνισε ότι η αποδοχή της αναπομπής θα καταστήσει τη νομοθεσία πιο ισχυρή και εφαρμόσιμη, μέσα από την υιοθέτηση των εισηγήσεων της Νομικής Υπηρεσίας, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να διατηρηθεί ο πυρήνας της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ασφαλιστικές εταιρείες ακυρώνουν συμβόλαια ατόμων τρίτης ηλικίας, ενόψει της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ