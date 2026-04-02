Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, εξαπέλυσε δριμεία κριτική για τις τιμές των καυσίμων και τη συνολική ενεργειακή πολιτική, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αισχροκέρδειας και για αδράνεια των αρμόδιων αρχών, που –όπως υποστηρίζει– αφήνουν τους πολίτες απροστάτευτους.

Αφορμή στάθηκαν οι αυξημένες τιμές στα πρατήρια, με το πετρέλαιο να πλησιάζει τα 2 ευρώ το λίτρο, αλλά και η συζήτηση γύρω από τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Κώστα επεσήμανε ότι, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, δεν έχει ακόμη κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση στη Βουλή, ούτε υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. «Ακόμη και όταν έρθει, θα πρέπει να δούμε πότε και πώς θα εφαρμοστεί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα οι αυξήσεις στις τιμές έχουν ήδη απορροφήσει οποιαδήποτε πιθανή μείωση.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, καταγγέλλοντας ότι «κάποιοι συνεχίζουν να κλέβουν τους πολίτες», ενώ κατηγόρησε τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ότι «κάνουν πως δεν βλέπουν». Όπως είπε, εδώ και χρόνια καταγράφονται στρεβλώσεις στην αγορά καυσίμων, χωρίς να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του 2022, η οποία –όπως σημείωσε– καταγράφει σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Ενέργειας δεν προχωρά σε επαρκή έλεγχο των στοιχείων που υποβάλλουν οι εταιρείες, ενώ η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επιτρέπει πρακτικές που οδηγούν σε υπερβολικές χρεώσεις. «Η έκθεση λέει ξεκάθαρα ότι οι εταιρείες χειραγωγούν την αγορά και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα», τόνισε.

Ο βουλευτής υποστήριξε επίσης ότι οι αυξήσεις στις τιμές γίνονται άμεσα και ταυτόχρονα σε πολλά πρατήρια, ενώ οι μειώσεις εφαρμόζονται αργά και σε μικρό βαθμό, περιγράφοντας το φαινόμενο ως «πύραυλο στην άνοδο και φτερό στην πτώση». Επικαλέστηκε μάλιστα καταγγελίες πρατηριούχων, σύμφωνα με τις οποίες οι τιμές αυξάνονται μόλις φτάσει νέο φορτίο καυσίμων στο λιμάνι, ανεξάρτητα από τα αποθέματα που ήδη υπάρχουν.

Πέρα από τα καύσιμα, ο κ. Κώστα επέκτεινε την κριτική του και στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Κύπρος παραμένει από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για διαχρονικές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου, για ανεπαρκείς υποδομές και για ένα μοντέλο αγοράς που –όπως είπε– θεωρείται ήδη ξεπερασμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν και για το ζήτημα των περικοπών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, επισημαίνοντας ότι, ενώ υπάρχει αυξημένη παραγωγή, σημαντικές ποσότητες ενέργειας απορρίπτονται, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επιβαρύνονται χωρίς αντίκρισμα.

Κλείνοντας, ο βουλευτής τόνισε ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει το ζήτημα μέχρι τέλους, κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό» σε βάρος της κοινωνίας. «Δεν υδρώνει το αυτί κανενός», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το κόστος ζωής πιέζει ιδιαίτερα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

