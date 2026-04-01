Ο αντιαποικιακός αγώνας της ΕΟΚΑ αποτελεί πηγή διδαγμάτων και προτύπων, ανέφερε το απόγευμα της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επαναλαμβάνοντας την πεποίθηση του «ότι έχουμε υποχρέωση και καθήκον να μιλάμε στα παιδιά μας και στη νέα γενιά για την ΕΟΚΑ, για τους αγώνες και τις θυσίες όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για μια καλύτερη Κύπρο».

Στον χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση για τον εορτασμό της επετείου στο στάδιο «Τ. Παπαδόπουλος, Ελευθερία» αναφέρθηκε στους πρωταγωνιστές του αγώνα της ΕΟΚΑ, που όπως είπε, συμμετείχαν «στον πιο αγνό και πιο τίμιο αγώνα σε τούτο τον τόπο, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι».

Σήμερα, συνέχισε, μαζί μας βρίσκονται αρκετοί από τους πρωταγωνιστές εκείνου του ένδοξου αγώνα, που βασανίστηκαν απάνθρωπα στα κρατητήρια-κολαστήρια κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. «Σφίγγω νοερά το χέρι όλων, ανδρών και γυναικών, σε κάθε γωνιά της Κύπρου, που μεταμορφώθηκαν σε πολεμιστές για την ελευθερία της πατρίδας μας» είπε.

Αναφέρθηκε στο βροντερό «παρών» που φώναξαν στο κάλεσμα της Ιστορίας, λέγοντας ότι αναμετρήθηκαν με τον στρατό της πανίσχυρης βρετανικής αυτοκρατορίας και όρισαν τη μοίρα της χώρας.

«Με χαρά και συγκίνηση, βλέπω τους τιμημένους αγωνιστές να συνοδεύονται από τα παιδιά και τα εγγόνια τους, συνεχιστές του νήματος της Ιστορίας που ενώνει το ένδοξο χθες με το αισιόδοξο αύριο, και τη σιγουριά ότι παρά τις κακουχίες που βίωσε στο διάβα του, ο λαός μας βαδίζει αλύγιστος, διεκδικώντας το δικαίωμα να ζει ελεύθερος στον τόπο του» συνέχισε.

Όπως είπε, συμπληρώθηκαν 71 χρόνια από το πρόσταγμα που σήμανε την «έναρξη του πιο αγνού αγώνα του λαού μας, ενός αγώνα που παραμένει μέχρι και σήμερα ο άσβεστος φάρος που ορίζει τον δικό μας αγώνα και τη δική μας υποχρέωση».

Χωρίς στοιχειώδη εξοπλισμό και βασικές στρατιωτικές γνώσεις, συμπλήρωσε, οι Έλληνες της Κύπρου τέθηκαν υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, και τίμησαν μέχρι τέλους τον όρκο τιμής που έδωσαν, ως άξιοι συνεχιστές των αγωνιστών του 1821 και του 1940.

«Η οφειλή μας έναντι αυτών των ανθρώπων δεν είναι επετειακή και δεν εξαντλείται στις σημερινές εκδηλώσεις. Είναι μια οφειλή καθημερινή. Είναι το χρέος μας που θα παραμένει ανεκπλήρωτο ενόσω η χώρα μας παραμένει υπό κατοχή» τόνισε.

Επτά και πλέον δεκαετίες από τότε, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, το διακύβευμα παραμένει το ίδιο, «ο τερματισμός της κατοχής, η απελευθέρωση, η επανένωση της πατρίδας μας. Ένα Κράτος που θα ασκεί κυριαρχία σε όλη την επικράτειά του, που θα σέβεται τα δικαιώματα όλων των νομίμων πολιτών του, των Ευρωπαίων -και το τονίζω- των Ευρωπαίων πολιτών του, ώστε να μπορούν να ζουν, να δραστηριοποιούνται και να δημιουργούν, σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας. Όπως ακριβώς ισχύει για όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες».

Ανέφερε εξάλλου ότι ο αντιαποικιακός αγώνας της ΕΟΚΑ «είναι για όλους εμάς πηγή διδαγμάτων και προτύπων, ώστε να μπορέσουμε να φανούμε αντάξιοι εκείνων που ταπείνωσαν τους δήμιους τους και οδηγήθηκαν στην αγχόνη τραγουδώντας».

«Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται, ότι η ΕΟΚΑ μάς ενώνει, δεν περισσεύει κανένας. Ενωμένοι, μονιασμένοι και αποφασισμένοι, με διεκδικητικό ρεαλισμό, με σχέδιο και αταλάντευτη προσήλωση, συνεχίζουμε τον δικό μας αγώνα με βασικό ζητούμενο να δικαιώσουμε τον αγώνα όλων αυτών που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς» υπογράμμισε.

Συνέχισε, λέγοντας πως «θα ήμασταν ανάξιοι να μιλούμε εξ ονόματός τους εάν η αφετηρία του αγώνα μας είναι κάτι λιγότερο από την απελευθέρωση της πατρίδας μας». Από την Κερύνεια μέχρι την Αμμόχωστο και από τον Απόστολο Ανδρέα μέχρι τα Κόκκινα, όπως είπε.

Επανέλαβε ότι έχουμε υποχρέωση και καθήκον να μιλάμε στη νέα γενιά για την ΕΟΚΑ, γιατί «η αρετή και η τόλμη απαιτούν βαθιά γνώση. Και γνώση πρώτα από όλα του εαυτού σου, δηλαδή της πραγματικής ιστορίας σου».

Κάτι τέτοιο, είπε, σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί αρνητικά προς τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, αφού η βιωσιμότητα μιας ενδεχόμενης λύσης περνά σε μεγάλο βαθμό μέσα και από τον σεβασμό της ιστορικής ταυτότητας του καθενός και όχι μέσα από την αυτοκατάργηση.



Πηγή: ΚΥΠΕ