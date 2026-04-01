Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (Coreper) συμφώνησε σήμερα, Τετάρτη επί των κειμένων της συμφωνίας, καθώς και επί των αποφάσεων που αφορούν την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου για το Γιβραλτάρ. Για «συμφωνία ορόσημο» έκανε λόγο η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, Χριστίνα Ράφτη.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, τα κείμενα θα υιοθετηθούν επισήμως μετά την ολοκλήρωση του νομικού και γλωσσικού ελέγχου από τους νομικούς-γλωσσολόγους, ενώ η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή στις 15 Ιουλίου 2026.

Η Συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για το Γιβραλτάρ, αναμένεται να ολοκληρώσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις των δύο πλευρών μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, συμπληρώνοντας τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας που υπογράφηκε το 2020 και τέθηκε σε ισχύ το 2021, από την οποία το Γιβραλτάρ δεν περιλαμβάνεται.

Όπως επισημαίνεται, βασικός στόχος της συμφωνίας είναι η διασφάλιση της μελλοντικής ευημερίας ολόκληρης της περιοχής, μέσω της κατάργησης των φυσικών εμποδίων στην κυκλοφορία προσώπων και αγαθών μεταξύ της Ισπανίας και του Γιβραλτάρ, με παράλληλη διασφάλιση της ζώνης Σένγκεν, της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και της Τελωνειακής Ένωσης.

Σε σχετικές της δηλώσεις, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, Χριστίνα Ράφτη, τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε εντατικά για την πρόοδο του ζητήματος, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ορόσημο στις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόσθεσε πως το γεγονός αυτό, ανοίγει τον δρόμο για μία ισχυρότερη, αμοιβαία επωφελή και προσανατολισμένη στο μέλλον εταιρική σχέση. Υπογράμμισε ότι η συμφωνία αναμένεται να είναι επωφελής τόσο για τους πολίτες της περιοχής όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.



Πηγή: ΚΥΠΕ