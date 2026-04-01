Με τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στα Φυλακισμένα Μνήματα, τίμησε την Τετάρτη η Πολιτεία, τους ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, Υπουργών, εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων, εκπροσώπων της Αστυνομίας, στρατιωτικών Αρχών, συγγενών των ηρώων και πλήθος κόσμου τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο τρισάγιο στους τάφους των ηρώων ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.

Στρατιωτικό άγημα με τη συμμετοχή της φιλαρμονικής απέδωσε τιμές κατά την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ενώ έγινε και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τα Φυλακισμένα Μνήματα με λουλούδια στα χέρια και ελληνικές και κυπριακές σημαίες για να τιμήσουν τη θυσία τους ενώ ακούστηκαν συνθήματα κατά της ομοσπονδίας.

Σε δηλώσεις της κατά την αναχώρησή της από τα Φυλακισμένα Μνήματα η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου είπε ότι το μήνυμα των ημερών «ειδικά της συγκεκριμένης ημέρας και αυτό που πρέπει να βροντοφωνάξουμε είναι «Ζήτω η 1η Απριλίου» ακριβώς για να τιμήσουμε όπως αξίζει αυτούς τους αγωνιστές που έδωσαν ότι πολυτιμότερο είχαν, την ην ίδια τους τη ζωή και να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές και όχι απλά κληρονόμοι με ευθύνη σοβαρότητα και υπευθυνότητα».

«Ο τόπος τώρα δεν θέλει συνθήματα αλλά σκληρή δουλειά και υπευθυνότητα», τόνισε.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου ανάφερε ότι, ο ιερός αγώνας της ΕΟΚΑ είναι τρανή απόδειξη «το τι μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι ακόμα και απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους».

«Η θυσία των παλικαριών της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών για λευτερία και ένωση με τον υπόλοιπο εθνικό κορμό αποτελούν φάρο και οδηγό για την αντιμετώπιση της σημερινή κατάστασης και την απαλλαγή από τα τετελεσμένα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής», σημείωσε στις δηλώσεις του ο κ. Χρίστου.

Πρόσθεσε ακόμα ότι, ο αγώνας αυτός σε καμία περίπτωση δεν έγινε «για να οδηγηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, να εξελιχθεί σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία».

«Με φάρο και οδηγό μας το τρανό παράδειγμά τους συνεχίζουμε για την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού στην γη των προγόνων μας» είπε.

Σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου, ανέφερε ότι, τιμούμε σήμερα τον αγώνα της ΕΟΚΑ, «τον αγώνα των γιαγιάδων, των παππούδων, των μητέρων και των πατεράδων μας».

«Έναν αγώνα, στον οποίον 18χρονα παιδιά θυσιάστηκαν για την ελευθερία» σημείωσε και είπε καταλήγοντας ότι και είμαστε εδώ σήμερα για να δώσουμε την υπόσχεση ότι «η θυσία τους θα είναι οδοδείκτης μας για την απελευθέρωση της πατρίδας μας χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς αστερίσκους».

Πηγή: ΚΥΠΕ