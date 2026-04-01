Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο μια συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε σήμερα, Τετάρτη ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε πανηγυρικό του λόγο, εκ μέρους της Κυβέρνησης, στον εορτασμό των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955, που πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι, ο Υπουργός είπε πως «σήμερα τιμούμε δύο κορυφαίες σταθμούς της Ιστορίας του Ελληνισμού: την 25η Μαρτίου του 1821 και την 1η Απριλίου του 1955. Δύο επέτειοι που, εκτός από ιστορικές αναφορές, αποτελούν ζωντανές παρακαταθήκες, που υπενθυμίζουν διαρκώς ότι τα έθνη επιβιώνουν, προοδεύουν και δικαιώνονται, όταν γνωρίζουν την ιστορία τους και παραμένουν προσηλωμένα στις αξίες και τα ιδανικά τους».

Αναφερόμενος στην 25η Μαρτίου 1821, είπε ότι «αποτελεί το σύμβολο της εθνικής παλιγγενεσίας. Είναι η ημέρα που ο Ελληνισμός, με πίστη, θάρρος και ενότητα, ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στην οθωμανική κυριαρχία και διεκδίκησε το δικαίωμα στην ελευθερία και την αυτοδιάθεση».

Το ίδιο αυτό πνεύμα, συνέχισε «αναγεννήθηκε στην Κύπρο την 1η Απριλίου 1955. Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ, αν και χρονικά απομακρυσμένος από την Ελληνική Επανάσταση, αποτέλεσε τη φυσική της συνέχεια. Ένας αγώνας θεμελιωμένος στις ίδιες αξίες, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την αυτοθυσία».

Όπως είπε ο κ. Ιωάννου «στον αγώνα της Κύπρου, η ηρωομάνα Αμμόχωστος κατέχει ξεχωριστή θέση. Οι Κοινότητες της Επαρχίας Αμμοχώστου αναδείχθηκαν σε προπύργια αντίστασης και προσφοράς και η νεολαία της περιοχής, στο πνεύμα της εποχής, πρωτοστάτησε στη μεγάλη μάχη για ελευθερία και ανεξαρτησία».

Οι Αμμοχωστιανοί, σημείωσε «έδωσαν βροντερό παρόν, στηρίζοντας τον Αγώνα με κάθε μέσο που διέθεταν. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στον ιερό σκοπό του αγώνα, στάθηκαν δίπλα στις ηγετικές μορφές και έδωσαν τις δικές τους μάχες για την πολυπόθητη λευτεριά της πατρίδας μας».

Στον λόγο του ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στην θυσία των τεσσάρων ηρώων της Μάχης του Αχυρώνα Λιοπετρίου του Ανδρέα Κάρυου, του Ηλία Παπακυριακού, του Φώτη Πίττα, και του Χρίστου Σαμαρά και είπε πως «με δέος και βαθύ σεβασμό στεκόμαστε μπροστά στη θυσία τους. Τέσσερις νέοι που αρνήθηκαν να παραδοθούν και πολέμησαν μέχρις εσχάτων, μετατρέποντας έναν ταπεινό χώρο σε αιώνιο σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσίας» ανέφερε και πρόσθεσε πως «η πράξη τους δεν ήταν μόνο μια πράξη αντίστασης, ήταν πράξη αξιοπρέπειας και ελευθερίας, ήταν πράξη που τους κατέταξε στις λαμπρές σελίδες της Ιστορίας του Ελληνισμού».

Οι επέτειοι που τιμούμε σήμερα, συνέχισε ο Υπουργός Εσωτερικών «αποτελούν πηγή έμπνευσης, αλλά και ευθύνης. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αβεβαιότητα και σύνθετες προκλήσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να πορεύεται με συνέπεια και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό».

Πρόσθεσε πως «η γεωγραφική θέση της πατρίδας μας την καθιστά παράγοντα ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας. Στη σημερινή συγκυρία, η Κύπρος αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή» είπε και σημείωσε ότι «αξιοποιώντας την ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύουμε τις διεθνείς μας σχέσεις και λειτουργούμε ως αξιόπιστος εταίρος, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η χώρα μας αποτελεί μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Όπως είπε ο κ. Ιωάννου «η στρατηγική μας είναι σαφής και στοχευμένη και εδράζεται σε μια εξωστρεφή εξωτερική πολιτική, στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας, στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής οικονομίας, στον εκσυγχρονισμό του κράτους και στη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών».

Όλες αυτές οι προσπάθειες, σημείωσε «υπηρετούν τον ύψιστο εθνικό στόχο, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο μια συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σημείωσε ακόμα πως «τα μηνύματα που αντλούμε από τις ένδοξες εποποιίες του Ελληνισμού παραμένουν διαχρονικά και επίκαιρα. Η κατάκτηση της ελευθερίας απαιτεί αγώνα, ενότητα, πίστη και επιμονή και έχουμε καθήκον απέναντι στις επόμενες γενιές Κυπρίων να διασφαλίσουμε μια χώρα ευημερούσα, ειρηνική, ελεύθερη και επανενωμένη».

Μια χώρα, συνέχισε ο Υπουργός Εσωτερικών «που θα συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και αξιόπιστο εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Αποτελεί χρέος μας απέναντι στη θυσία των ηρώων μας να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη τους και να αγωνιστούμε, ώστε να φανούμε αντάξιοι της προσφοράς τους, με πίστη στις αρχές και τις αξίες μας και με οδηγό τη λαμπρή Ιστορία μας, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα μέχρι την τελική δικαίωση» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ