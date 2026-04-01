Υψιστη προτεραιότητά μας είναι η απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, εντός του συμφωνημένου πλαισίου, με σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, στη βάση των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωση, ανέφερε σήμερα, Τετάρτη η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική.

Σε πανηγυρικό της λόγο για τους εορτασμούς της επετείου της 1ης Απριλίου στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου, η Υφυπουργός είπε πως η «1η Απριλίου του 1955 ήταν η μέρα που ένας ολόκληρος λαός όρθωσε περήφανα το ανάστημά του και αποφάσισε να αρχίσει να διεκδικεί, να απαιτεί, και να αντιστέκεται. Αποτελεί προέκταση του 1821 και κρίκος στην αδιάκοπη προσπάθεια του Ελληνισμού για ελευθερία και εθνική ολοκλήρωση».

Πρόσθεσε πως «η αποτίναξη του αποικιακού ζυγού και η ένταξη της Κύπρου στον εθνικό κορμό μετατρέπονται σε ισχυρά, ακατάβλητα αιτήματα που αφυπνίζουν μια ολόκληρη κοινωνία, που μεταμορφώνουν τα νιάτα σε πρωταγωνιστές της ιστορίας και τις νέες γενιές σε φορείς θυσίας και ελευθερίας».

Αφού ανέφερε πως ο πόθος για εθνική δικαίωση δεν γεννήθηκε το 1955, η κα. Πική σημείωσε πως «συνοδεύει τον κυπριακό ελληνισμό από την πρώτη στιγμή της αγγλικής παρουσίας στο νησί. Εκφράστηκε με επιμονή και αξιοπρέπεια μέσα από τα διαβήματα της Εκκλησίας και του λαού, κορυφώθηκε με την εξέγερση του 1931 και απέκτησε καθολική, παλλαϊκή νομιμοποίηση με το δημοψήφισμα του 1950».

Αυτό που καθιστά τον Αγώνα της ΕΟΚΑ πραγματικά ανεπανάληπτο, συνέχισε «δεν είναι μόνο η τόλμη και η αυταπάρνηση των ένοπλων αγωνιστών, είναι, πάνω απ’ όλα η ομοψυχία ενός λαού που, υπερβαίνοντας τις επιμέρους διαφορές του, συσπειρώθηκε γύρω από έναν κοινό, αδιαπραγμάτευτο σκοπό». Με «προσταγή του Διγενή και ευχή του Μακαρίου», που υπήρξαν οι εμψυχωτές του λαού σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια, ο ελληνισμός της Κύπρου «έγραψε για μια ακόμη φορά τη δική του ιστορία, στα μικρά του γόνατα, στις φυλακές, στα κρησφύγετα, στους δρόμους, μπροστά στην αδυσώπητη αγχόνη» ανέφερε.

Ο ελληνισμός της Κύπρου, σημείωσε «έγραψε τη δική του ιστορία και πλήρωσε βαρύ το τίμημα. Νέοι άνδρες, με ολόκληρη ζωή μπροστά τους, βάδισαν με αξιοπρέπεια στην αγχόνη, εκατοντάδες βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, αλλά κανείς δε λύγισε».

Αναφερόμενη στους ήρωες του 1955 η κα. Πική είπε πως «ο Αυξεντίου γίνεται ολοκαύτωμα στον Μαχαιρά, ο Μάτσης θυσιάζεται στο Δίκωμο, ο Φώτης, ο Σαμάρας, ο Κάρυος, ο Δράκος, ο Παλληκαρίδης, ο Καραολής, αλλά και εδώ στην επαρχία της Λάρνακας ο αγωνιστής ποιητής της Λευτεριάς Μιχαλάκης Παρίδης, ο Σουρουκλής, ο Τουμάζος και ανάμεσά τους ο πιο μικρός σε ηλικία αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο επτάχρονος μαθητής Δημητράκης Δημητριάδης, ο οποίος φονεύεται στη διάρκεια μαθητικής διαδήλωσης, γράφουν με τη θυσία τους μοναδικές σελίδες ηρωισμού, αυταπάρνησης και αγάπης για την πατρίδα».

Η κα. Πική αναφέρθηκε και στα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν, με το προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, το καλοκαίρι του 1974, που όπως είπε «θα λαβώσουν την πατρίδα μας με την πληγή να παραμένει εδώ και 52 χρόνια ανοικτή».

Σημείωσε ακόμα πως «ο αγώνας για μια Κύπρο ελεύθερη και ενιαία, όπως την οραματίστηκαν οι αγνοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ, όπως την οραματίστηκε η ηρωϊκή γενιά του 55-59 αντανακλά σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για λύση του Κυπριακού».

Η γεωγραφία, συνέχισε «έταξε τη χώρα μας να βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας, με πολλές ευκαιρίες και προκλήσεις, όπως η κρίση που καλούμαστε να διαχειριστούμε σήμερα. Η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί την ευρωπαϊκή της ιδιότητα, τις άριστες διπλωματικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και βεβαίως, τις συνέργειες που έχει αναπτύξει με διάφορα ευρωπαϊκά και τρίτα κράτη, βρισκόμενη πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος, ώστε να διαχειριστεί την κατάσταση πιο αποτελεσματικά».

Αφού είπε πως «αυτή η δυνατότητα δεν είναι τυχαία» η κα. Πική εξήγησε πως «είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής μας για ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της πατρίδας μας, εσωτερικών και εξωτερικών, στον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό. Η στρατηγική μας υπηρετεί, πάνω απ΄όλα, την ύψιστη προτεραιότητά μας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, εντός του συμφωνημένου πλαισίου, με σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, στη βάση των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ