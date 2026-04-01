Έχουμε πυξίδα και βαριά κληρονομιά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, σε εκδήλωση για την επέτειο της 1ης Απριλίου στον ΘΟΙ Κυπερούντας, το βράδυ της Τρίτης.

Σημειώνοντας ότι η Κυπερούντα "υψώνεται αδιάψευστος μάρτυρας της ένδοξης εποποιίας του κυπριακού ελληνισμού", αναφέρθηκε στους 14 αγωνιστές τους οποίους η εκδήλωση τίμησε: Χατζηγιακούμη, Φιλιππίδη, Χριστοφόρου, Στυλιανού, Γιάγκου, Ξενοφώντος, Λουκά, Χρυσοστόμου, Γεωργίου, Νικολάου, Τριταίο, Παναγιώτου, Αλεξάνδρου, Χατζηθεοδοσίου, οι οποίοι, όπως είπε, "αντίκρυσαν τον εχθρό πρόσωπο με πρόσωπο, σε απόσταση αναπνοής", βασανίστηκαν για να προδώσουν, αλλά δεν ενέδωσαν.

"Υποκλινόμαστε με δέος μπροστά στο θάρρος, το σθένος ψυχής των αγωνιστών και αγωνιστριών μας", είπε, σημειώνοντας ότι αυτή την παρακαταθήκη πρέπει να την κρατάμε και να την τιμάμε.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε και στους ήρωες του αγώνα, Γρηγόρη Αυξεντίου, Κυριάκο Μάτση, Μιχαλάκη Παρίδη, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, στον αχυρώνα Λιοπετρίου και τους Κάρυο, Πίττα, Παπακυριακού, Σαμάρα, στους Λένα, Καραολή, Δημητρίου, Μιχαήλ, Πατάτσος, Μούσκο, Ζάκο, Κουτσόφτα, Μαυρομμάτη, Παναγίδη και στους ήρωες της Κυπερούντας: Χριστόδουλο Καννάουρο, Κυριάκο Χαραλάμπους, Αυγουστή Σάββα, Γεώργιο Χαραλάμπους, αναφέροντας ότι "γίνονται φωτεινό μονοπάτι για τους επόμενους".

Υπογράμμισε ότι στα θεμέλια αυτής της θυσίας κτίστηκε η Κυπριακή Δημοκρατία και "ποτίστηκε με αίμα νεανικό για να στεριώσει. Οι Έλληνες γνωρίζουμε, στο πετσί μας περισσότερο από κάθε άλλο λαό, ότι η ελευθερία, η δημοκρατία δεν ήταν και δεν είναι ποτέ δεδομένες", είπε.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η Κύπρος σήμερα βρίσκεται σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, όπου κάθε επιλογή έχει βάρος και κάθε αδράνεια κόστος. "Σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από συγκρούσεις, ανταγωνισμούς και μεταβαλλόμενες ισορροπίες, η πατρίδα μας καλείται να σταθεί με καθαρό προσανατολισμό, ψυχραιμία και στρατηγική συνέπεια. Να διεκδικήσει με αυτοπεποίθηση τον ρόλο που της αναλογεί, ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, αλλά και ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή", είπε.

Σημειώνοντας ότι το εθνικό ζήτημα παραμένει ανοιχτή πληγή, είπε ότι "όσα χρόνια και εάν περάσουν δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για μια Κύπρο χωρίς κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις". Σημείωσε ότι η τουρκική αδιαλλαξία είναι δεδομένη και οι προκλήσεις δεν έχουν εκλείψει αλλά μετασχηματίζονται, προσαρμόζονται και επανέρχονται με νέες μορφές.

"Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δεν υπάρχει περιθώριο για αυταπάτες, ούτε για εύκολες και μονοδιάστατες αναγνώσεις της πραγματικότητας. Χρειάζονται προσεκτικοί διπλωματικοί χειρισμοί με νηφαλιότητα, επιμονή και στοχοπροσήλωση", επισήμανε.

Εξάλλου, πρόσθεσε, σε αυτή την πορεία, η Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα από ένας σύμμαχος. "Είναι ο πιο σταθερός και αξιόπιστος πυλώνας στήριξης. Ο συντονισμός με την Ελλάδα μας δεν είναι συγκυριακή επιλογή τακτικής αλλά ιστορική και εθνική αναγκαιότητα. Είναι η δύναμη που πολλαπλασιάζει τη φωνή μας, που ενισχύει το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, που μετατρέπει τις προκλήσεις σε πεδίο συντονισμένης αντίδρασης. Γιατί όταν Κύπρος και Ελλάδα πορεύονται μαζί, δεν εκφράζουν μόνο κοινά εθνικά συμφέροντα. Εκφράζουν κοινή ταυτότητα, κοινή ιστορική συνέχεια, κοινή ευθύνη απέναντι στο παρελθόν και το μέλλον", είπε.

Καταληκτικά, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι έχουμε μπροστά μας πολλά να αντιμετωπίσουμε. "Κανείς δεν μίλησε για μια εύκολη πορεία, ούτε δρόμους στρωμένους με ροδοπέταλα. Έχουμε όμως και πυξίδα και βαριά κληρονομιά", σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ