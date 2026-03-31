Σε τοποθέτηση προχώρησε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, με αφορμή δηλώσεις του Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές».

Ο κ. Χασαπόπουλος αναφέρει ότι ο κ. Μιχαηλίδης «εκμεταλλεύτηκε το βήμα της εκπομπής και τη μη δυνατότητα παρέμβασης» εκ μέρους του, προβαίνοντας, όπως υποστηρίζει, σε «σωρεία ψευδών αναφορών» τόσο για το πρόσωπό του όσο και για τη θητεία του στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο κ. Μιχαηλίδης έχει κριθεί ομόφωνα ως «ανάρμοστος» από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προσθέτοντας ότι η πρόσφατη τηλεοπτική του παρουσία «επιβεβαιώνει συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από ανακρίβειες».

Ο κ. Χασαπόπουλος αναφέρεται επίσης σε υπόθεση που αφορά, όπως υποστηρίζει, ψευδορκία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι ο κ. Μιχαηλίδης φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με συγκεκριμένη ομάδα στήριξης, παρά το ότι, κατά τον ίδιο, είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία της.

«Είναι γνωστό ότι ο κύριος Μιχαηλίδης, έχει κριθεί ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ως ανάρμοστος. Μετά και τη χθεσινή του παράσταση ωστόσο, επιβεβαίωσε και τον χαρακτηρισμό του ως άτομο που ψεύδεται σε κάθε ευκαιρία.

Να θυμίσω το γεγονός της ψευδορκίας του ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου(Ποινικό αδίκημα),όταν αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση του με την Ομάδα Στήριξης του, ενώ αυτός ήταν ο ιθύνων νους της Σελίδας, με σωρεία αναρτήσεις που μου διαβίβαζε για να δημοσιεύω χωρίς να φαίνεται ο ίδιος. Και αυτό το άτομο, που ελέγχεται για ψευδορκία, ζητά σήμερα την ψήφο του κόσμου για να εισέλθει στη Βουλή των Αντιπροσώπων» ανέφερε ο κ. Χασαπόπουλος.