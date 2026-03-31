Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό, η κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και η ενίσχυση των μέτρων για τις λαμπρατζιές ενόψει Πάσχα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής με την ηγεσία της Αστυνομίας και τους Αστυνομικούς Διευθυντές Μονάδων και Υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τη συνάντηση, δόθηκε η ευκαιρία για ανοικτή συζήτηση και καταγραφή των ζητημάτων που απασχολούν τις επιμέρους υπηρεσίες, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας.

Ο Υπουργός συνεχάρη τα μέλη της Αστυνομίας για τις καθημερινές επιχειρήσεις και τις σημαντικές συλλήψεις που καταγράφονται, υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Φυτιρής τόνισε την ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας μέσω στενής συνεργασίας και κοινής κατεύθυνσης, με ιεραρχημένη και επαγγελματική διαχείριση των περιστατικών, εντατικό έλεγχο και εποπτεία, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της πρώτης γραμμής και των επιχειρησιακών υπηρεσιών.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των πολιτών παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την Αστυνομία, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακών αναγκών όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με λόγια, αλλά με παρουσία, συντονισμό και καθημερινή δουλειά στο πεδίο, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ