Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγείται νομοσχέδιο που τροποποιεί τα κριτήρια του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, αυξάνοντας τους δικαιούχους, καθώς και το ύψος της φοιτητικής χορηγίας, όπως συζητήθηκε την Τρίτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, εξέφρασε τη στήριξη από πλευράς ΔΗΣΥ στο νομοσχέδιο για αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων κατά 5.000 ευρώ, καθώς και των ποσών χορηγίας κατά 10%, μέχρι τα 44.000 ευρώ εισοδηματικό όριο, δηλώνοντας πως «οποιαδήποτε ενίσχυση των εισοδηματικών κριτηρίων και των ποσών είναι προς τη θετική κατεύθυνση».

Όπως ανέφερε ο κ. Αλαμπρίτης, η στήριξη αυτή θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, ιδιαίτερα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ειδικά στις συνθήκες της ακρίβειας που ζούμε σήμερα. «Θεωρούμε ότι έπρεπε τα εισοδηματικά κριτήρια να αυξηθούν τουλάχιστον όσο ήταν η αύξηση του κόστους ζωής τα προηγούμενα χρόνια και να διασυνδεθούν και τα παρεχόμενα ποσά με το τιμαριθμικό επίδομα και την αύξηση του κόστους ζωής», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Βουλευτής εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με την επαρκή στήριξη οικογενειών, των οποίων σπουδάζουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα παιδιά, καθώς και για περιπτώσεις που τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την πρώτη κατοικία, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τα κριτήρια. «Γενικά έχουμε πολλές εισηγήσεις και προβληματισμούς, εάν θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο», πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις προέβη και ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ο οποίος ανέφερε ότι οι νέες ρυθμίσεις αυξάνουν έστω και οριακά το ποσό της χορηγίας και διευρύνουν τα κριτήρια των δικαιούχων, ενώ περιλαμβάνουν μικρές ρυθμίσεις για τις πεντάτεκνες οικογένειες. Ωστόσο, σημείωσε ότι «αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι ικανοποιητικές και δεν είναι ικανοποιητικές για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους», καθώς το ποσό που θα διατεθεί δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των φοιτητών. Όπως είπε, η πραγματική αύξηση για κάθε φοιτητή είναι περίπου 15 ευρώ τον μήνα. «Αντιλαμβάνεστε, δεν υποτιμούμε ούτε το ένα ευρώ, αλλά δεν είναι σίγουρα αυτή η αύξηση της χορηγίας που αναμέναμε και προσδοκούσαμε», πρόσθεσε.

Ακόμη, όπως δήλωσε «για να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τον ίδιο αριθμό και να μην είναι φθίνουσα η πορεία των δικαιούχων όπως είναι σήμερα, έπρεπε να υπάρξει τιμαριθμοποίηση της φοιτητικής χορηγίας». Όπως εξήγησε, τα χρήματα από τη φοιτητική χορηγία παραμένουν αδιάθετα, καθώς οι περισσότεροι πολίτες κρίνονται ως μη δικαιούχοι, λόγω των αυξήσεων στους μισθούς, λόγω της ΑΤΑ κ.ο.κ.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοφίδης σημείωσε ότι «η Βουλή δεν μπορεί από μόνη της να δίνει τις χορηγίες ή να αναπροσαρμόζει τα κριτήρια, όμως θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Πετύχαμε αρκετά για τους φοιτητές μας, δεν είμαστε όμως ικανοποιημένοι και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, χαιρέτισε τις αλλαγές του νομοσχεδίου που αυξάνουν τους δικαιούχους, αλλά και το ύψος της χορηγίας, σημειώνοντας όμως ότι το θέμα των πολυτέκνων παραμένει κρίσιμο. Όπως είπε, είναι αναγκαίο να καταργηθεί η λέξη «εξαρτώμενα» για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, ώστε να διευκολυνθούν οι πολύτεκνοι, λόγω της σημασίας τους για το δημογραφικό και το εθνικό συμφέρον. Όπως δήλωσε, «οι πολύτεκνες οικογένειες υπηρετούν ένα εθνικό έργο, λόγω του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος, το οποίο παραμένει καθηλωμένο στο 1,4% και προμηνύει μεγάλους εθνικούς κινδύνους». «Είμαστε δίπλα στους πολυτέκνους και μαζί θα συνεχίσουμε για να δικαιωθούν», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ