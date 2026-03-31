Αναθεωρημένο νομοσχέδιο θα καταθέσει μέχρι το πρωί της Πέμπτης, 2 Απριλίου, το Υπουργείο Εργασίας στη Βουλή, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Υπουργός, Μαρίνος Μουσιούττας, για το σχέδιο αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ). Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, η οποία εξέτασε και σχετικές προτάσεις νόμου, πέρα από το κυβερνητικό νομοσχέδιο.

Ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι έγινε προσπάθεια να συγκεραστεί το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και των προτάσεων νόμου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το αναθεωρημένο νομοσχέδιο θα τεθεί προς ψήφιση στην τελευταία Ολομέλεια της Βουλής, που θα συνεδριάσει τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Όπως εξήγησε ο κ. Μουσιούττας, το νομοσχέδιο προέβλεπε σχέδιο αποπληρωμής οφειλών σε 48 δόσεις μέσα σε τέσσερα χρόνια, ενώ οι προτάσεις νόμου Βουλευτών αφορούσαν κλιμακωτή ρύθμιση, ώστε αναλόγως του ποσού της οφειλής να καθορίζεται κλιμακωτά και ο αριθμός των δόσεων, από 54 μέχρι και 120.

«Εξηγήσαμε στην Επιτροπή Εργασίας ότι αυτή η ρύθμιση δημιουργεί πρόσθετα κόστη, κάτι το οποίο είναι αντισυνταγματικό, αλλά και ότι η δημιουργεί τεχνικά προβλήματα, διότι για να προσαρμοστεί το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων στις αλλαγές αυτές, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο, άρα η έναρξη του σχεδίου θα μεταφερθεί περί το τέλος του τρέχοντος έτους», σημείωσε ο κ. Μουσιούττας.

Πρόσθεσε, όμως, ότι το Υπουργείο προτίθεται να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε οι δόσεις να αυξηθούν σε 54 και να προβλέπονται, όπως και στα δύο προηγούμενα σχέδια που είχαν υλοποιηθεί το 2016 και το 2021, εκπτώσεις για όσους πληρώσουν τις δόσεις σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επικρατούσα άποψη θα είναι να προχωρήσει στην Ολομέλεια το κυβερνητικό νομοσχέδιο με τις αλλαγές που ανέφερε. «Εμείς αναλάβαμε την υποχρέωση μέχρι την Πέμπτη το πρωί να φέρουμε διορθωμένο το νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην Ολομέλεια στη μεθεπόμενη συνεδρίαση, αν δεν κάνω λάθος στις 6 του Απρίλη», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τότε.

Υπενθύμισε ότι σχέδιο αυτό είχε εφαρμοστεί και το 2016 και το 2021, μετά τις κρίσεις που υπήρχαν στην οικονομία, με το κούρεμα καταθέσεων του 2013 και την πανδημία Covid-19 το 2021, και πρόσθεσε ότι τώρα προωθείται ένα πανομοιότυπο σχέδιο με τα προηγούμενα, γεγονός που θα διευκολύνει και την τεχνική επεξεργασία του, όπως είπε.

«Είναι δικαίωμα της Βουλής να αποφασίσει αν θα προχωρήσουν ή όχι οι προτάσεις νόμου ή αν θα υιοθετήσει το κυβερνητικό νομοσχέδιο, αλλά οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι θα συγκεραστούν όλα στο νομοσχέδιο όπως έχει τροποποιηθεί», σημείωσε ο Υπουργός.

Υπενθυμίζοντας τα αποτελέσματα της εφαρμογής αντίστοιχων σχεδίων τα προηγούμενα χρόνια, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι το 2016 είχαν ενταχθεί στο σχέδιο 6.500 οφειλέτες και από αυτούς οι 2.500 ή το 1/3 είχαν εξοφλήσει μέχρι τέλους τις υποχρεώσεις τους, ενώ οι 4000 είχαν ενταχθεί στο σχέδιο, αλλά δεν είχαν ολοκληρώσει. Μέσω αυτού του σχεδίου, εισπράχθηκαν από το συνολικό ποσό των €125 εκατομμυρίων σε οφειλές, τα €58,5 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 47%.

Στο δεύτερο σχέδιο, μετά την περίοδο Covid, είχαν ενταχθεί γύρω στις 4.300 οφειλέτες, εκπλήρωσαν μέχρι τέλος τις υποχρεώσεις τους το 30% η 1.400 περίπου, ενώ 2900 είχαν ενταχθεί, αλλά αποχώρησαν από το σχέδιο. Από τα €104 εκατομμύρια σε οφειλές, εισπράχθηκαν τα €41 εκατομμύρια, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 40%.

«Τα δύο σχέδια απέφεραν στο ταμείο €100 εκατομμύρια, από τα €225 εκατομμύρια οφειλές», υπογράμμισε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι «εάν σήμερα το σχέδιο ψηφιστεί ως έχουμε αναφέρει, οι οφειλές ανέρχονται σε €225 εκατομμύρια, άρα θα είναι μία ανάσα για τους οφειλέτες, ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους».

Ο κ. Μουσιούττας υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει η εφαρμογή του σχεδίου να ερμηνευθεί ως περιθώριο για μη έγκαιρη εξόφληση των οφειλών στο ΤΚΑ, αλλά ως ένα μέτρο που θα βοηθήσει τους οφειλέτες, υπογραμμίζοντας ότι οι οφειλές αυτές δεν χαρίζονται, ακόμα και να καταλήξει ένας οφειλέτης στη φυλακή, ή ακόμα κι αν πεθάνει.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Υπουργός εξήγησε ότι, εάν κάποιος ενταχθεί στο σχέδιο, ακόμα κι αν εκκρεμεί απέναντί του νομική διαδικασία ή ακόμα κι αν έχει καταδικαστεί, τότε παγοποιείται η οποιαδήποτε διαδικασία. Αντίστοιχα, εάν εκπέσει του σχεδίου, επανέρχονται οι ρήτρες που ίσχυαν πριν ενταχθεί σε αυτό. Σημείωσε, ακόμα, ότι, εάν ενταχθεί στο σχέδιο εταιρεία η οποία έχει αναλάβει δημόσια έργα, από την αμοιβή της οποίας αφαιρούνται τυχόντα ποσά που οφείλει η εταιρεία στα δημόσια ταμεία, τότε η υποχρέωση για την πληρωμή των ποσών αυτών μειώνεται στο 30%.

Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ο οποίος είχε υποβάλει μία εκ των προτάσεων νόμου για το θέμα αυτό στην Επιτροπή, εξέφρασε την πρόθεση να στηρίξει η παράταξη του το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με την αναθεωρημένη μορφή του, προκειμένου να τεθεί σε άμεση εφαρμογή και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και επιπλοκές στις οποίες αναφέρθηκε ο Υπουργός.

Ο κ. Τρυφωνίδης έκανε λόγο για μία σημαντική εξέλιξη με την πρόθεση του Υπουργείου να αυξήσεις τις δόσεις αποπληρωμής στις 54, αλλά και με την εφαρμογή εκπτώσεων, ώστε να βοηθηθούν επιχειρηματίες και αυτοεργοδοτούμενιο να πληρώσουν τις κοινωνικές ασφαλίσεις. «Η λύση της φυλάκισης δεν είναι λύση», σημείωσε ο κ. Τρυφωνίδης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Υπουργό και τους συνεργάτες του για την αναθεώρηση του κειμένου που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή.

Είπε ότι επιθυμία του θα ήταν να υπάρχουν περισσότερες δόσεις, αλλά σημείωσε ότι γίνεται καλή αρχή με το σχέδιο αυτό, που ακολουθεί τα αντίστοιχα του 2016 και 202. Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι σημαντική πτυχή του νομοσχεδίου είναι ότι αναστέλλεται η νομική διαδικασία, με ένταξη του οφειλέτη στο σχέδιο. Υπογράμμισε, επίσης, ότι είναι σημαντικό να μπορέσει να εφαρμοστεί άμεσα το σχέδιο, ακριβώς επειδή υπάρχουν τα συστήματα που λειτούργησαν στα αντίστοιχα σχέδια που προηγήθηκαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ