Οι συζητήσεις για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Κρόνος» βρίσκονται σε εξέλιξη και τα χρονοδιαγράμματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί, είπε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Προεδρικό, αναφορικά με την εκκρεμότητα στη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID) από την κοινοπραξία για τον «Κρόνο», η οποία αναμενόταν τέλος Μαρτίου, η οποία δεν έχει ληφθεί ακόμη, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «δεν έχουν διαφοροποιηθεί τα χρονοδιαγράμματα, συνεχίζονται, ασφαλώς οι συζητήσεις».

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η τελική κατάληξη. Κάνοντας αναφορά στη σημασία της χθεσινής συμφωνίας Κυπριακής Δημοκρατίας-Αιγύπτου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτού του είδους οι πολύ σημαντικές συμφωνίες», όπως και η συμφωνία για την «τελική επενδυτική κατάληξη είναι οι συμφωνίες που άπτονται πολύπλοκων θεμάτων και νομικών ζητημάτων.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι συζητήσεις, τα χρονοδιαγράμματα που είχαν ανακοινωθεί, που είχαν τεθεί, δεν έχουν διαφοροποιηθεί» είπε.

