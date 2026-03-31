Τουρκοκυπριακές συντεχνίες πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη «βουλή» στην κατεχόμενη Λευκωσία, αντιδρώντας στην απόπειρα της «κυβέρνησης» να παγώσει την καταβολή της ΑΤΑ (Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή / Επίδομα Κόστους Ζωής), ενώ προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις.

Εκπρόσωποι των συντεχνιών επέκριναν την «κυβέρνηση» για «ετσιθελικές αποφάσεις». Ο γγ της συντεχνίας των Τ/κ δασκάλων (KTÖS), Μπουράκ Μαβίς, είπε ότι «το βάρος της κρίσης δεν πρέπει να πέσει μόνο στους πολίτες, αλλά να αναλάβει τις ευθύνες του και το κεφάλαιο». Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Türk-Sen, Αρσλάν Μπιτσακλί, ανέφερε ότι «ζητούν θυσίες από τους χαμηλόμισθους, αυτό δεν είναι αποδεκτό», προσθέτοντας ότι η απεργία «δεν τερματίστηκε, αλλά ανεστάλη».

Η πρόεδρος της συντεχνίας καθηγητών (KTOEÖS), Σελμά Εϊλέμ, καταδίκασε τη «δυσανάλογη βία» τη Δευτέρα, σημειώνοντας πως «αυτές οι επιβολές είναι ένα πουκάμισο πολύ μεγάλο για την κοινωνία». Ο πρόεδρος της KTAMS, Γκιουβέν Μπενγκίχαν, πρόσθεσε ότι «οι θυσίες πρέπει να ξεκινήσουν από ψηλά» και πως ο αγώνας τους θα ενταθεί αν προχωρήσει το «νομοσχέδιο». Τέλος, ο πρόεδρος της Hür-İş, Αχμέτ Σερντάρογλου, είπε ότι «οι μειοψηφίες δεν μπορούν να κυβερνούν την πλειοψηφία», ενώ ο πρόεδρος της Kamu-Sen, Μετίν Ατάν, κάλεσε τους «ιθύνοντες» να σταματήσουν «να κοροϊδεύουν τον λαό».

Η συνεδρίαση της «βουλής» που ξεκίνησε χθες αργά το βράδυ, διήρκεσε μέχρι το πρωί, οπότε και διέκοψε τις εργασίες της. Ενώ η «βουλή» είχε διακόψει, το θέμα τέθηκε σε εφαρμογή μέσω «διατάγματος» με ισχύ «νόμου». Και το «νομοσχέδιο» που προέβλεπε το πάγωμα της ΑΤΑ, το οποίο δεν μπόρεσε να περάσει από τη «βουλή», τέθηκε τελικά σε ισχύ με «διάταγμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ