Κάλεσμα για «άμεση και σε βάθος διερεύνηση» των όσων δημοσιοποίησε ο υποψήφιος του κόμματος Μακάριος Δρουσιώτης απευθύνει το Volt, κάνοντας λόγο για σοβαρά ερωτήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι καταγγελίες περί θεσμικής διαφθοράς «δεν μπορούν να αγνοούνται» σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία και ζητεί πλήρη, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση. Παράλληλα, τονίζει ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς προϋποθέτει λογοδοσία, ισχυρούς θεσμούς και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Το Volt καλεί τη Νομική Υπηρεσία και την Αρχή κατά της Διαφθοράς να κινηθούν άμεσα, ενώ ζητεί και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλίες, καθώς και από τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν υπέρ της άμεσης διερεύνησης. Σύμφωνα με το Volt, η ριζική θεσμική μεταρρύθμιση αποτελεί αναγκαιότητα και θα πρέπει να τεθεί ως πρώτη προτεραιότητα της νέας Βουλής.

Πηγή: ΚΥΠΕ