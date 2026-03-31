Η πατρίδα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις και η συνεχιζόμενη κατοχή και το απαράδεκτο στάτους κβο μάς υπενθυμίζουν καθημερινά ότι ο αγώνας για πλήρη δικαίωση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, είπε σε πανηγυρικό λόγο του ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε εκδήλωση της Ένωσης Νέων Αγίου Δομετίου (ΕΝΑΔ) στους εορτασμούς των εθνικών επετείων 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955.

Στην ομιλία του, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ακόμα ότι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η ελληνοκυπριακή πλευρά εργάζονται με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας, εντός του συμφωνημένου πλαισίου, με πλήρη σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, στη βάση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Δικαίου.

«Με εξωστρεφή πολιτική, ισχυρές διεθνείς συνεργασίες και αξιοποίηση της ευρωπαϊκής μας ιδιότητας και της γεωπολιτικής μας θέσης, επιδιώκουμε και αποτελούμε πάντοτε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», πρόσθεσε και είπε ακόμα ότι, παρά τα εμπόδια, παραμένουμε επικεντρωμένοι στον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών για μια συνολική επίλυση του Κυπριακού.

Συνεχίζοντας ο Υπουργός είπε ακόμα ότι, η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως εκφράστηκε και κατά την πρόσφατη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μας ενθαρρύνει να εντατικοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας, αξιοποιώντας κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα, ώστε να τερματίσουμε την απαράδεκτη υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων.

Αναφερόμενος στην εκδήλωση είπε ότι, 134 χρόνια μετά την 25η Μαρτίου του 1821, το ίδιο πνεύμα μεταλαμπαδεύτηκε και στον Κυπριακό Ελληνισμό και με τις διδαχές του έπους των κορυφαίων αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, την 1η Απριλίου του 1955, η Κύπρος εισήλθε σε μια νέα ιστορική φάση.

«Ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν η έκφραση μιας βαθιάς και διαχρονικής επιθυμίας για ελευθερία και αυτοδιάθεση. Ήταν η συνέχεια της ιστορικής διαδρομής του Ελληνισμού, που ποτέ δεν αποδέχθηκε την υποταγή», τόνισε ο Υπουργός.

Σημείωσε παράλληλα ότι, ο Άγιος Δομέτιος, ως τόπος που βιώνει τις συνέπειες της διαίρεσης, «αποτελεί ζωντανή υπενθύμιση του χρέους μας. Όλοι εσείς, οι νέοι και οι νέες αυτού του τόπου, είστε οι συνεχιστές της πατρίδας μας. Το παράδειγμα των ηρώων του Ελληνισμού, η βαθιά γνώση της Ιστορίας μας, το ήθος, η ενότητα και η συλλογικότητα που μας άφησαν ως παρακαταθήκη οι πρόγονοί μας, φωτίζουν τον δρόμο σας και εμπνέουν τα βήματά σας».

«Είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε με ενότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Όραμα μας παραμένει η απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Η οικοδόμηση μιας χώρας αντάξιας των θυσιών των προγόνων μας», είπε καταλήγοντας ο Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ