Παρά τα προβλήματα και τα εμπόδια, παραμένουμε επικεντρωμένοι στο στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών, για συνολική επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, χαιρετίζοντας, το βράδυ της Κυριακής, εορταστική εκδήλωση του ΘΟΙ Πύργου Λεμεσού, για τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου.

Στην ομιλία της, η κ.Χατζημανώλη αναφέρθηκε στις δυο εθνικές επετείους, σημειώνοντας ότι «οι ήρωες δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, ανήκουν και στο παρόν και στο μέλλον μας, γιατί αποτελούν πυξίδα αξιών για τις επόμενες γενιές». «Μας διδάσκουν ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κατακτάται και διαφυλάσσεται με ευθύνη, ενότητα και συλλογική προσπάθεια», συμπλήρωσε.

Σήμερα, είπε, δεν τιμούμε μόνο την ιστορία για τις δυο επετείους, αλλά «τιμούμε τις αξίες που μας κράτησαν όρθιους ως λαό, την πίστη, την αλληλεγγύη, την ενότητα και την προσήλωση στα ιδανικά της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας».

Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις και αβεβαιότητες, συνέχισε, τα διδάγματα της ιστορίας παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ, με την Κύπρο να συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κατοχής και της διαίρεσης, ενώ «το όραμα για μια ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα παραμένει ζωντανό και αποτελεί συλλογικό μας στόχο».

Η Κύπρος εξακολουθεί να ζει με τις πληγές της δικής της ιστορίας, ως το μόνο ημικατεχόμενο κράτος μέλος της ΕΕ, με πρόσφυγες, εγκλωβισμένους και αγνοούμενους, είπε και υπέδειξε ότι «δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτό που δικαιούμαστε, ελευθερία, ασφάλεια και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».

«Παρά τα προβλήματα και τα εμπόδια, παραμένουμε επικεντρωμένοι στο στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών, για συνολική επίλυση του Κυπριακού», τόνισε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, προσθέτοντας ότι, η προσήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατή του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «μάς ενθαρρύνει να εντατικοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας και να αξιοποιήσουμε κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα ώστε να τερματίσουμε το απαράδεκτο στάτους κβο».

Μεταξύ άλλων, η Μαρίνα Χατζημανώλη εξήρε το έργο του Σωματείου ΘΟΙ Πύργου Λεμεσού, ως πυρήνα κοινωνικής, πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας και διαβεβαίωσε ότι «δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για μια Κύπρο ελεύθερη, ενωμένη και αξιοπρεπή».



Πηγή: ΚΥΠΕ