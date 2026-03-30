Είναι απεριόριστα τα περιθώρια συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος χαιρέτισε τις εργασίες του Συνεδρίου EGYPES 2026, που πραγματοποιούνται στο Κάιρο, της Αιγύπτου. Σημείωσε ότι Κύπρος και Αίγυπτος έχουν μοναδική θέση ως σύνδεσμοι ανάμεσα σε περιοχές, ώστε να προσφέρουν σε καιρούς κρίσεων, να προωθήσουν την ανάπτυξη φυσικών πόρων, ενεργειακών διαδρόμων και την περιφερειακή σταθερότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, στον χαιρετισμό του στο Συνέδριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού χαρακτήρισε «σπίτι» του την Αίγυπτο και επεσήμανε τους οικογενειακούς του δεσμούς με την Αλεξάνδρεια, ανέφερε πως η σημερινή είναι η έκτη επίσκεψη του στην Αίγυπτο ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι που αντανακλά την ισχύ της φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, ιδιαίτερα σε στρατηγικούς τομείς, όπως η Ενέργεια.

«Αναφέρθηκε, επίσης, στις δύο πολύ σημαντικές συμφωνίες που υπέγραψαν πέρσι οι δύο χώρες για ανάπτυξη των κοιτασμάτων «Αφροδίτη» και «Κρόνος» και εξέφρασε ικανοποίηση για τη σημερινή υπογραφή Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο, που αποτελεί, όπως είπε, ακόμη ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κεφαλαιοποίηση των πόρων φυσικού αερίου που διαθέτουν», προστίθεται.

Αναφερόμενος στην περιφερειακή κρίση, αναφέρεται, «ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι απειλεί τη σταθερότητα και αναδιαμορφώνει το διεθνές ενεργειακό τοπίο, υπογραμμίζοντας πως είναι σαφές πλέον ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν αποτελεί μόνο ένα οικονομικό ζήτημα, αλλά και θέμα εθνικής ασφάλειας, περιφερειακής σταθερότητας και στρατηγικής αυτονομίας».

Είναι επείγουσας σημασίας να ενισχύσουμε την ετοιμότητα ενάντια σε γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταραχές, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «προσθέτοντας ότι αυτή η πραγματικότητα καθοδηγεί και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, αλλά και τον στόχο να είναι η Ενέργεια ένας βασικός πυλώνας των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου».

«Επεσήμανε, ακόμη, ότι χρειάζονται ισχυρότερες συνεργασίες, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι μέσω της πολυμορφίας, της κοινής υποδομής και της διασφάλισης της προσβάσιμης ενέργειας», προστίθεται.

«Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι Κύπρος και Αίγυπτος έχουν μοναδική θέση ως σύνδεσμοι ανάμεσα σε περιοχές, ώστε να προσφέρουν σε καιρούς κρίσεων, να προωθήσουν την ανάπτυξη φυσικών πόρων, ενεργειακών διαδρόμων και την περιφερειακή σταθερότητα, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών μπορεί να μετατρέψει την αβεβαιότητα σε σταθερότητα, τη σταθερότητα σε ευκαιρία και την ευκαιρία σε ευημερία», σημειώνεται.

Τέλος σημείωσε ότι είναι απεριόριστα τα περιθώρια συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου, καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ