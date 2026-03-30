Προκαλεί ανησυχία η προσπάθεια αφαίρεσης του εποπτικού ελέγχου του Δικαστηρίου, ως ανεξάρτητης αρχής και ασφαλιστικής δικλείδας, από το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο νομικός Σίμος Αγγελίδης.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση την ερχόμενη Πέμπτη, 2 Απριλίου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, μετά την τελευταία κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών, φαίνεται ότι διαμορφώνεται πλειοψηφία που λέει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο διοικητής της ΚΥΠ δεν θα είναι αναγκαίο να προσφεύγει στο δικαστήριο για έκδοση σχετικού διατάγματος. Αντίθετα, η ΚΥΠ θα πρέπει να απευθύνεται εντός 72 ωρών σε μια τριμελή επιτροπή για έγκριση συνέχισης της παρακολούθησης, η οποία επιτροπή φαίνεται ότι θα είναι διορισμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος για τα ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα, με βάση τα όσα φαίνεται να προωθούνται, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι «σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι και το γεγονός ότι για άγνωστος λόγους προσπαθούν να αφαιρέσουν τον εποπτικό έλεγχο που είχε το δικαστήριο προηγουμένως, είναι κάτι το οποίο ξενίζει και προκαλεί ανησυχία».

Πρόσθεσε ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια, στις οποίες θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα να εκδοθεί κάποια απόφαση παρακολούθησης, θα πρέπει και αυτή άμεσα να τίθεται υπό την αίρεση και έγκριση, «έστω και ίσως εντός 48 ωρών, όχι επιτροπής, η οποία διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά από το Δικαστήριο, το οποίο παραμένει ανεξάρτητη εξουσία του κράτους, η οποία ακριβώς θα μπορεί να διασφαλίζει την ορθότητα και αντικειμενικότητα τέτοιου διατάγματος».

Αναφερθείς στο ιστορικό της συζήτησης, είπε ότι αρχικά η προσπάθεια ήταν να μεταβιβαστεί αυτή η εξουσία στον Γενικό Εισαγγελέα, αλλά «ορθά αντέκρουσε στις αντιδράσεις των κομμάτων», με αποτέλεσμα αυτή την «ενδιάμεση πρόταση», όπως είπε, ώστε να μεταβιβαστεί αυτή η εξουσία σε τριμελή επιτροπή, η οποία όμως θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση η εκτελεστική εξουσία θα έχει τον πλήρη έλεγχο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξέτασης του ζητήματος, για να μπορεί να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της απόφασης. Αυτά, σημείωσε, «δεν λέγονται ως μομφή προς την εκτελεστική εξουσία, αλλά ως κάτι για το οποίο οφείλει να υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα. Μπορεί να επηρεάζονται κατά τρόπο μη ορθό τα δικαιώματα του κάθε πολίτη», είπε.

Πρόσθεσε ότι είναι σαφές ότι πρόκειται για δικαιώματα τα οποία είναι κατοχυρωμένα εκ του Συντάγματος και για να υπάρξει η οποιαδήποτε τροποποίηση ή περιορισμός τους θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές ανεξάρτητες ασφαλιστικές δικλείδες. «Η ανεξάρτητη ασφαλιστική δικλείδα επιβεβαιώνεται μέσω του Δικαστηρίου και σε περίπτωση μη έγκρισης, τότε βεβαίως να ακυρώνεται», είπε.

Στο μεταξύ, ανησυχίες εξέφρασε και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι κάθε παρακολούθηση θα υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από δικαστική ή άλλη ανεξάρτητη αρχή, θα προστατεύεται ρητά το δικηγορικό και δημοσιογραφικό απόρρητο, θα διασφαλίζεται το δικαίωμα δικαστικής προσβολής, και θα τίθενται σαφή και αυστηρά όρια στην άσκηση των σχετικών εξουσιών.

Ερωτηθείς ο κ. Αγγελίδης για την κατάργηση του δικαιώματος προσφυγής του παρακολουθούμενου για αμφισβήτηση του διατάγματος, είπε ότι «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το άτομο εναντίον του οποίου γίνεται ή οποιαδήποτε διαταγή για διερεύνηση των συνομιλιών του να μην μπορεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητα (του διατάγματος)».

Σημείωσε ότι θα πρέπει πάντα να γνωστοποιείται εντός εύλογου χρόνου και με τρόπο που προβλέπεται εκ της νομοθεσίας και να μην επηρεάζει βεβαίως την έρευνα, και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει σε κάποιο χρόνο την ορθότητά της, σημείωσε.

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει την έλλειψη προστασίας του δικηγορικού και δημοσιογραφικού απορρήτου, είπε ότι αυτά θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας, διότι είναι ακρογωνιαίοι λίθοι. Αφενός, είπε, το δημοσιογραφικό απόρρητο συνδέεται με την τέταρτη εξουσία και τον έλεγχο γενικότερα όλων των εξουσιών, ενώ το δικηγορικό απόρρητο αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο» της δικαιοσύνης. «Θα πρέπει να μπορεί ένας πελάτης να νιώθει άνετα να μιλά με τον δικηγόρο του και βεβαίως ο δικηγόρος έχει ευθύνη σε πολλές περιπτώσεις να κάνει αναφορές όταν και εφόσον εντοπίσει διάφορα πράγματα», είπε.

Ερωτηθείς για τη διεύρυνση των αδικημάτων που προνοούνται για άρση απορρήτου, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι είναι «σωστή και σοφή» η πρόθεση για διεύρυνση των κατηγοριών, διότι παρουσιάζονταν κενά στις διώξεις. «Αυτή τη στιγμή το ότι θα καλύπτει περισσότερα αδικήματα είναι πολύ, πολύ σωστό. Και ίσως θα πρέπει μελλοντικά να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το δίχτυ των αδικημάτων, το οποίο θα καταφέρει αυτή η διαδικασία να καλύπτει. Αλλά αυτή τη στιγμή οι νέες διαδικασίες, οι οποίες προβλέπονται, ειδικά σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι θετικές», είπε.

Με δεδομένο ότι το τροποποιητικό νομοσχέδιο θα πάει προς ψήφιση στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη, όπου θα χρειαστεί τουλάχιστον 38 ψήφους για να περάσει, καθώς αφορά συνταγματική τροποποίηση, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι «σίγουρα πρέπει να ψηφιστεί, όμως εκείνα τα οποία είναι προβληματικά οφείλουν να διορθωθούν, ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπία». Τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ορθή εξισορρόπηση μεταξύ των δικαιωμάτων του πολίτη, αλλά «και βεβαίως η αστυνομία να μπορεί να κάνει κατά τον δέοντα τρόπο ορθά τη δουλειά της».

«Ο καθένας μπορεί να είναι θύμα αυτής της κατάχρησης και ήδη είδαμε στην Ελλάδα τι έχει συμβεί και σε πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με σκάνδαλα παρακολουθήσεων», είπε, καταλήγοντας στην ερώτηση «ποιος φυλάει τους φύλακες;» και επαναλαμβάνοντας την ανάγκη ύπαρξης ασφαλιστικής δικλείδας.

Πηγή: ΚΥΠΕ