Τις τελευταίες ημέρες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται εκ νέου από αναρτήσεις του Φειδία Παναγιώτου.

Αυτή τη φορά, επαναλαμβάνει μια πρακτική που είχε υιοθετήσει και το 2024, ενόψει των ευρωεκλογών, πραγματοποιώντας μια διαδρομή από τη μία άκρη της ελεύθερης Κύπρου έως την άλλη, με στόχο την εγγραφή νέων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους.

Ο ίδιος καταγράφει και μεταδίδει σε ζωντανή μετάδοση το εγχείρημα, ενώ παράλληλα αναρτά συνεχώς σύντομα βίντεο από τις στάσεις του σε κοινότητες και χωριά.

Στο πιο κάτω βίντεο μπήκε σε Σωματείο του ΑΚΕΛ, όπου συνάντησε θαμώνες και συνομίλησε μαζί τους.

Μάλιστα, ένας εκ των παρευρισκόμενων εξέφρασε «χωρίς φόβο» τη στήριξή του προς τον Φειδία.

