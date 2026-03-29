Στη διαχρονική σημασία του Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της ενότητας του Ελληνισμού, αναφέρθηκε ο Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μάριος Χαρτσιώτης, εκφωνώντας τον πανηγυρικό στη σημερινή δοξολογία για την επέτειο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955–1959, που έγινε στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών.

Ο κ. Χαρτσιώτης τόνισε ότι η πίστη, η αυτοθυσία, η πειθαρχία, η ευθύνη και η ακατάβλητη προσήλωση στην ελευθερία ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του αγώνα και υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της Αθήνας καθώς εκεί στις 7 Μαρτίου 1953, δόθηκε μυστικά ο «Όρκος των 12», η ιερή, όπως είπε, δέσμευση που προετοίμασε τον δρόμο προς τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ.

«Ο αγώνας της ΕΟΚΑ υπήρξε κορυφαία στιγμή της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού. Στο πλαίσιο της εποχής του, είχε σαφή εθνικό προσανατολισμό και συνδέθηκε με το αίτημα των Ελλήνων της Κύπρου για Ένωση με την «μητέρα πατρίδα», όπως η Ελλάδα ήταν βαθιά ριζωμένη στη συνείδηση του λαού και όπως αυτό εκφραζόταν από τη μεγάλη πλειονότητά του. Ήταν ένας αγώνας που βασίστηκε στη μνήμη, στη γλώσσα, στην Ορθόδοξη πίστη και στη βαθιά συνείδηση κοινής ταυτότητας», τόνισε ο κ. Χαρτσιώτης.

Αναφερόμενος στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι είχαν ένα κοινό και ακλόνητο θεμέλιο: την πίστη στον Θεό, μια πίστη που βρήκε έκφραση και στήριγμα στην ίδια την Εκκλησία και σημείωσε πως η Εκκλησία της Κύπρου δεν υπήρξε απλώς συνοδοιπόρος, αλλά ουσιαστικός πυλώνας του αγώνα.

«Η Ελλάδα διαχρονικά στάθηκε δίπλα στην Κύπρο και παραμένει δίπλα της και σήμερα. Ο συντονισμός και η συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αποτελούν σημαντικό παράγοντα σταθερότητας για τις δύο αδελφές χώρες και για τους λαούς τους" τόνισε.

Σήμερα, είπε, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, "η στήριξη της Ελλάδας αποτελεί το πιο ισχυρό όπλο στην προσπάθεια απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου".

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην επιδίωξη λύσης στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, σε πλήρη συμφωνία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

"Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βαδίζει σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκοντας την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η Κυβέρνηση εργάζεται με συνέπεια, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο διπλωματικό μέσο και ενισχύοντας τη διεθνή στήριξη των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρτσιώτης.

Καταλήγοντας, ο Επίτροπος Προεδρίας σημείωσε ότι η 1η Απριλίου δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης, τιμής και εθνικής υπερηφάνειας. «Είναι και ημέρα ευθύνης. Ημέρα κατά την οποία ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας ότι δεν θα συμβιβαστούμε με την κατοχή, ότι θα εργαστούμε για μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη. Αυτό είναι το ελάχιστο χρέος μας προς τους νεκρούς μας. Και το μέγιστο χρέος μας προς τα παιδιά μας».

Στη δοξολογία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εκκλησίας της Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι κυπριακών οργανώσεων, μέλη της ομογένειας και πλήθος κόσμου.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης και τη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής Σοφία Βούλτεψη, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία τους τους διαχρονικούς δεσμούς Κύπρου και Ελλάδας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ