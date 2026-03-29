Στον αγώνα για απελευθέρωση, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια η Κυπριακή Δημοκρατία, με σοβαρότητα και μεθοδικότητα, ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε σε πανηγυρικό λόγο στην εκδήλωση εορτασμού των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου, του Δήμου Αμαθούντας, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Α. Ιωαννίδης.

Πρόσθεσε ότι σε μια περίοδο κρίσιμων διεθνών εξελίξεων, η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί την ευρωπαϊκή της ιδιότητα, τις άριστες σχέσεις της με τα γειτονικά κράτη και τις συνέργειες που έχει οικοδομήσει με ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

Ανέφερε ακόμα ότι η Κύπρος με επανειλημμένα αναγνωρισμένη την ανθρωπιστική της συνεισφορά προς γειτονικά εμπόλεμα κράτη και με διαρκή παρουσία ως σταθεροποιητικός παράγοντας, συνεχίζει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας και ειρήνης σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασία

Οι επέτειοι της 1η Απριλίου και της 25ης Μαρτίου υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία, η σύμπνοια, η αφοσίωση στα εθνικά ιδανικά και η ανιδιοτελής αγάπη για την πατρίδα πρέπει να καθοδηγούν τις ζωές μας, είπε μεταξύ άλλων.

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης πρόσθεσε ότι οι τιμώμενες επέτιοι αποτελούν διαρκή υπόμνηση του ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και τι οφείλουμε να υπηρετούμε, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει ο σταθερός και ανιδιοτελής συμπαραστάτης της Κύπρου.

Αναφέροντας ότι οι δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου δεν είναι θεωρητικοί. Είναι δεσμοί αδελφικοί, που σφυρηλατήθηκαν και ενισχύθηκαν μέσω αγώνων και θυσιών, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας να τιμάται η 1η Απριλίου 1955 στα σχολεία της Ελλάδας αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση αυτής της αδιάρρηκτης σχέσης.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό μία ακόμη σταθερά που συνενώνει τις μεγάλες στιγμές του ελληνισμού είναι ο τρόπος, με τον οποίο οι ήρωές μας αντιλαμβάνονται τη θυσία, από τις Θερμοπύλες μέχρι τον Μαχαιρά, από το «οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε» μέχρι την αυτοθυσία των ηρώων του Αχυρώνα. Πρόσθεσε ότι στις θυσίες τους διακρίνει κανείς το ίδιο ηθικό μέγεθος, δηλαδή την απόφαση να προτιμηθεί συνειδητά ο θάνατος, όταν αυτός καθίσταται η μόνη οδός προς την τιμή και την ελευθερία.

Λέγοντας στη συνέχεια ότι επτά και πλέον δεκαετίες μετά την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, και περισσότερο από μισό αιώνα μετά την παράνομη τουρκική εισβολή του 1974, η πατρίδα μας εξακολουθεί να βιώνει τη δοκιμασία της τουρκικής κατοχής, σημείωσε ότι οι αγωνιστές του 1821 και του 1955 μάς καλούν να μη συμβιβαζόμαστε με την αδικία, να μη συνηθίσουμε την κατοχή, να παραμένουμε σε εγρήγορση, να πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν για την απελευθέρωση και τη δικαίωση της πατρίδας μας.

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης ανέφερε περαιτέρω ότι η απόδοση τιμών δεν είναι αρκετή σημειώνοντας πως η πιο ουσιαστική μορφή τιμής είναι να στεκόμαστε αντάξιοι του μέτρου τους.

Η υπόσχεση που οφείλουμε είναι πως οι θυσίες των παλληκαριών της ΕΟΚΑ και των αγωνιστών της Εθνικής Παλιγγενεσίας δεν πρόκειται να λησμονηθούν, είπε επίσης.

Ακόμα ανέφερε πως το πλήθος του κόσμου που συνεχίζει κάθε χρόνο να προσέρχεται στις εκδηλώσεις μνήμης, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, αλλά και η ίδια η καθημερινή στάση του λαού, που αρνείται να συμφιλιωθεί με την κατοχή, αποτελούν αδιάψευστη μαρτυρία ότι το ιστορικό νήμα παραμένει άρρηκτο.

Συμπλήρωσε ότι κρατάμε ζωντανή την πολύτιμη παρακαταθήκη των ηρώων μας, καθοδηγούμενοι από το όραμά τους για ελευθερία, αξιοπρέπεια και εθνική δικαίωση, υποσχόμαστε πως θα περιφρουρούμε τον σπόρο της λευτεριάς που φύτεψαν μέχρι να ανθίσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ