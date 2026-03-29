Αναχωρεί την Κυριακή για την Αίγυπτο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προκειμένου να συμμετάσχει στο διεθνές ενεργειακό συνέδριο και έκθεση EGYPES 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο συνέδριο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με βασικά θέματα στην ατζέντα τις σχέσεις Κύπρου–Αιγύπτου, καθώς και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κύπριος Πρόεδρος θα συμμετάσχει επίσης στην τελετή έναρξης του συνεδρίου, όπου και θα απευθύνει χαιρετισμό, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της TotalEnergies.

Ακολούθως, οι δύο Πρόεδροι θα επισκεφθούν τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης, περιηγούμενοι μεταξύ άλλων στα περίπτερα της Αιγύπτου και της Κύπρου.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο.

Τον Πρόεδρο συνοδεύουν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, καθώς και στενοί συνεργάτες και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το EGYPES 2026 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές διοργανώσεις στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου, συγκεντρώνοντας ηγέτες κρατών, επενδυτές και κορυφαίους παράγοντες του ενεργειακού τομέα, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

