Η Κύπρος συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός και είναι ασφαλής, τόνισε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, σε δηλώσεις το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας.

Μιλώντας κατά την τελετή έναρξης του παγκόσμιου πρωταθλήματος σκακιού, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο, από τις 28 Μαρτίου έως και τις 16 Απριλίου, στο Cap St Georges Hotel & Resort, στην περιοχή Πέγειας της επαρχίας Πάφου, ο κ. Κουμής επεσήμανε ότι η Κύπρος είναι ανταγωνιστικός προορισμός, αλλά και ασφαλής. Είπε, συγκεκριμένα ότι το πιο ουσιαστικό μήνυμα που μεταδίδεται είναι ότι η Κύπρος «συνεχίζει να αποτελεί έναν πολύ ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό». Υπογράμμισε ότι πέρα από ελκυστικός, ο προορισμός είναι και εξαιρετικά ασφαλής, τονίζοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται «ανάμεσα στις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού επενδύει διαχρονικά σε ειδικές μορφές τουρισμού, προσθέτοντας πως «είναι κάτι που επενδύουμε εδώ και χρόνια και θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο».

Σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση του παγκόσμιου πρωταθλήματος σκακιού, ο Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι «άλλη μια πολύ σημαντική διοργάνωση έρχεται στη χώρα μας», τονίζοντας τη σημασία του γεγονότος ότι τέτοιου είδους υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις πραγματοποιούνται πλέον ολοένα και πιο συχνά στην Κύπρο. Όπως σημείωσε, μέχρι τις 16 Απριλίου τα βλέμματα όλων όσοι ασχολούνται με το σκάκι θα είναι στραμμένα στη χώρα μας, καθώς φιλοξενούνται οι 16 κορυφαίοι σκακιστές του κόσμου, κάτι που «τιμά ιδιαίτερα την Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ