Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για αναφερόμενες επιθέσεις εναντίον χριστιανών στις επαρχίες Χάμα και Χομς της γειτονικής Συρίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα X, το Σάββατο, λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση για διεξαγωγή έρευνας, η Κύπρος ζητά την ταχεία ολοκλήρωσή της και τη λογοδοσία των δραστών.

«Τα δικαιώματα και η ασφάλεια όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνοτικής καταγωγής, πρέπει να προστατεύονται πλήρως. Επαναβεβαιώνουμε ότι η ειρηνική ένταξη και η χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση είναι ουσιαστικής σημασίας για μια ενωμένη Συρία, για την περιφερειακή σταθερότητα και για τη συνεργασία με την ΕΕ», καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Reported sectarian attacks against Christians in Hama and Homs governorates of neighbouring Syria are profoundly concerning.



Taking note of the investigation announced, Cyprus calls for its rapid conclusion and for perpetrators to be held accountable.



The rights and security of… — Cyprus MFA (@CyprusMFA) March 28, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ