Η Δημοκρατική Παράταξη προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση των 56 υποψηφίων της για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της ΔΗΠΑ:

Μέσα σε ένα πανηγυρικό και ιδιαίτερα θερμό κλίμα, η Δημοκρατική Παράταξη

προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση των 56 υποψηφίων της για τις βουλευτικές

εκλογές του Μαΐου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κτήμα Κουσιουμή. Η

εκδήλωση ανέδειξε την πολιτική ετοιμότητα και τη συλλογική δυναμική της Παράταξης,

επιβεβαιώνοντας τη βούλησή της να διαδραματίσει ουσιαστικό και αναβαθμισμένο ρόλο

στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Παράταξης αποτελεί προϊόν στοχευμένων και

συνειδητών επιλογών, με τη συμμετοχή ανθρώπων από όλη την Κύπρο που διαθέτουν

επαγγελματική επάρκεια, κοινωνική ευαισθησία, ήθος, αξιοπιστία και ισχυρή προσήλωση

στην έννοια της δημόσιας προσφοράς.

Η σύνθεσή του γεφυρώνει δημιουργικά διαφορετικές γενιές, εμπειρίες και

επαγγελματικές πορείες, αποτυπώνοντας με αυθεντικότητα τις ανάγκες και τις

προκλήσεις της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν

εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση και περηφάνεια του για το επίπεδο και την ποιότητα

των υποψηφίων, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος τίθεται στην πρώτη γραμμή της

προεκλογικής προσπάθειας. Υπογράμμισε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των

νέων ανθρώπων στην πολιτική, αναδεικνύοντας την ανάγκη ανανέωσης.

Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία της

Παράταξης, η οποία θα της επιτρέψει να συνεχίσει να παρεμβαίνει δημιουργικά και

υπεύθυνα προς όφελος των πολιτών και της πατρίδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πολιτικής εντιμότητας και λογοδοσίας. Ο

Πρόεδρος της ΔΗΠΑ προχώρησε σε αυτοκριτική, ζητώντας συγγνώμη για τυχόν λάθη

και αδυναμίες που καταγράφηκαν, διευκρινίζοντας ωστόσο με έμφαση ότι ουδέποτε οι

επιλογές της Παράταξης έθεσαν σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον ή προκάλεσαν βλάβη

στη χώρα και τους πολίτες. Τόνισε ότι η Δημοκρατική Παράταξη πορεύεται με καθαρό

πολιτικό στίγμα, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς να λειτουργεί ως δεκανίκια κανενός,

επιμένοντας ότι η μόνη της δέσμευση και λογοδοσία είναι απέναντι στον κυπριακό λαό.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ και επικεφαλής της προεκλογικής

εκστρατείας, Γιάννος Λακκοτρύπης, υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία ο

λαϊκισμός δηλητηριάζει τη δημόσια συζήτηση, η Δημοκρατική Παράταξη επιλέγει

συνειδητά τον δρόμο της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας.

Όπως ανέφερε, η ΔΗΠΑ στάθηκε διαχρονικά ως μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη, ακόμη

και με πολιτικό κόστος, λειτουργώντας ως ανάχωμα απέναντι σε επιλογές που θα

οδηγούσαν τη χώρα σε δύσκολες και οπισθοδρομικές καταστάσεις. Η ΔΗΠΑ, είπε,

στήριξε και θα στηρίζει πάντα πολιτικές που ενισχύουν τους ευάλωτους συμπολίτες

μας, τη μεσαία τάξη και τους ηλικιωμένους.

Καταλήγοντας, ο κ. Λακκοτρύπης έδωσε το κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής

εκστρατείας, «Συνεχίζουμε νουσίμα – αποφασίζουμε υπεύθυνα», επισημαίνοντας ότι η

ΔΗΠΑ προσέρχεται στην εκλογική αναμέτρηση δυνατή, ενωμένη και πλήρως

προσηλωμένη για την είσοδο της στη νέα Βουλή.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ Επιχειρηματίας

2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Πρόεδρος «Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων

Λευκωσίας

3 ΒΡΑΧΙΜΗ ΕΛΕΝΑ Φαρμακοποιός

4 ΓΙΑΠΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος Συνδέσμου Πιστοποιούντων Υπαλλήλων

5 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΗΠΑ – Δικηγόρος

6 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Νομικός

7 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΚΥΠΡΟΥΛΑ Εκπαιδευτικός – Οργανωτική

Γραμματέας ΣΕΚ

8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιχειρηματίας- Πρόεδρος Γυναικείας

Έπαλξης ΔΗΠΑ

9 ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ ΤΑΚΗΣ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Πρόεδρος Συνδέσμου

Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

10 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΟΚΟΣ) Επιχειρηματίας-Γεωργοκτηνοτρόφος

Πρόεδρος Αγροτικής Ένωσης Κυπρίων ΔΗΠΑ

11 ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ Πρώην Ελληνοκύπριος Εκπρόσωπος

Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) – Ανώτερος Λειτουργός ΚΟΑΓ

12 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΑ Υπεύθυνη Πωλήσεων, Διαφήμισης και Προώθησης –

Εκπρόσωπος Τύπου Lakatamia FC – Διοικητική Λειτουργός Συνδέσμου ΔΕΠΥ

Κύπρου

13 ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ ΓΙΩΡΓΟΣ Βουλευτής – Εθελοντής Πρόεδρος Παγκύπριου

Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή

14 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πρόεδρος Σωματείου στήριξης ΑμέΑ «ΑΡΩΓΟΣ»,

Φυσιοθεραπευτής

15 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΚΡΙΣ Επιχειρηματίας

16 ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Βουλευτής – Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΠΑ

17 ΧΑΠΕΣΙΑΝ ΑΡΙ Πολιτικός Επιστήμονας – Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου

18 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Υποστράτηγος (ε.α)

19 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ Πολιτικός Μηχανικός-Γραμματέας

Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΔΗΠΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

1 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΛΕΝΗ Ιδιωτική Υπάλληλος

2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΙΑ Επαγγελματικός Στέλεχος ΔΗΠΑ – Εθελόντρια –

Γραμματέας Φιλανθρωπικού Σωματείου “Αλυσιδα Αγάπης – Γέφυρα Προσφοράς”

3 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΗΛΙΑΝΑ Χειρούργος Οδοντίατρος

4 ΚΟΥΜΗ ΡΕΝΟΣ Δημοτικός Γραμματέας Λαπήθου

5 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΖΟΣ Διεθνολόγος – Πολιτικός Αναλυτής

6 ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΒΡΑΑΜ Γενικός Διευθυντής Πολυεθνικής Εταιρείας – Βοηθός

Γενικός Οργανώτικός ΔΗΠΑ

7 ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Επιχειρηματίας

8 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρώην Βαθμοφόρος Αστυνομικός

9 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Σύμβουλος Ακινήτων – Πρώην Ποδοσφαιριστής ΑΕΛ

10 ΤΟΝΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Φοιτητής – Ποδοσφαιριστής

11 ΤΣΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λογοθεραπευτής

12 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Νοσηλευτής – Πρόεδρος του Συμβουλίου

Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Νομικός-Διευθυντής στην εταιρεία LDC LTD

2 ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Επιχειρηματίας – Αντιπρόεδρος Ποδοσφαιρικής

Ομάδας Αγ.Νάπας

3 ΖΗΝΤΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Επιχειρηματίας

4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιχειρηματίας

5 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ Κοινοτάρχης Τίμης – Επιχειρηματίας

6 ΚΙΜΩΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Επιχειρηματίας

7 ΚΟΥΜΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΑΜΠΟΣ) Επιχειρηματίας

8 ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ Τεχνικός Υπολογιστών – Πρ. Σωματείου “Το

Λευκόνοικο”

9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ Λειτουργός Επικοινωνίας ΔΗΠΑ

10 ΣΕΡΓΙΟΥ ΣΕΡΓΗΣ Ιατρός – Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αγίας Νάπας

11 ΤΤΑΚΚΑ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ Δημόσιος Υπάλληλος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

1 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Επιχειρηματίας

2 ΚΟΥΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Δικηγόρος

3 ΚΟΥΝΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Ιδιωτικός Υπάλληλος

4 ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Οδοντίατρος

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τεχνολόγος Ακτινογράφος

ακτινοδιαγνωστικής

6 ΠΙΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κοινοτάρχης Κιτίου- Γραμματέας Αγροτικής Ένωσης

Κυπρίων της ΔΗΠΑ στη Λάρνακα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

1 ΣΚΟΡΔΗ ΜΙΧΑΛΗΣ Αριστίνδην – Διευθυντικό Στέλεχος στην Εκτελεστική

Ομάδα διεθνούς αλυσίδας εστιατορίων

2 ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΩΛΙΝΑ Ασφαλιστική Σύμβουλος

3 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ – επαγγελματίας οδηγός

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

1 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Επιχειρηματίας

2 ΚΕΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

3 ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Δικηγόρος

4 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΑ Δημόσιος Υπάλληλος

5 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΑΝΟΣ Φιλόλογος