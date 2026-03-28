Μια πολιτική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, καθώς ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου ξεκίνησε κυριολεκτικά έναν μαραθώνιο σε όλη την Κύπρο, τρέχοντας από το Παραλίμνι μέχρι την Πάφο, με στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να εγγραφούν ως ψηφοφόροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το RoadReportCY, ο Φειδίας Παναγιώτου εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026) κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αεροδρομίου Λάρνακας.

Λίγο πριν φτάσει εκεί, είχε περάσει από την Αλική της Λάρνακας, όπου φέρεται να έκανε μια σύντομη στάση.

Αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το Κίτι, συνεχίζοντας τη διαδρομή του προς τη δυτική πλευρά του νησιού.