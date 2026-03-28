Την ανάγκη η διδασκαλία της ιστορίας να αποτυπώνει ισότιμα τη συμβολή των γυναικών και να απαλλάσσεται από στερεότυπα και προκαταλήψεις, σημείωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, σε χαιρετισμό της στην ημερίδα με θέμα «Οι Γυναίκες στην Ιστορία και τη Διδασκαλία της», που πραγματοποιήθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Όπως ανέφερε, «οι γυναίκες υπήρξαν και παραμένουν πρωταγωνίστριες της ιστορίας, ωστόσο η συμβολή τους συχνά υποτιμήθηκε, αποσιωπήθηκε ή καταγράφηκε αποσπασματικά», επισημαίνοντας ότι η πλήρης κατανόηση της ιστορίας προϋποθέτει την αναγνώριση και αποκατάσταση της ιστορικής τους ορατότητας.

Η κ. Αδαμίδου τόνισε ότι «η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας», σημειώνοντας ότι μέσα από το σχολείο διαμορφώνονται στάσεις και αξίες που επηρεάζουν τη λειτουργία της δημοκρατίας. «Η διδασκαλία της ιστορίας οφείλει να αντανακλά τη συνολική εμπειρία της ανθρωπότητας και να αναδεικνύει τη συμβολή τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, απαλλαγμένη από στερεότυπα και προκαταλήψεις», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στις δράσεις της Κυβέρνησης, επεσήμανε ότι «η Κυβέρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη εργάζεται συστηματικά για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της απαραίτητης αλλαγής κουλτούρας», ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την υλοποίηση σχεδίου δράσης για την ισότητα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εκστρατείες του Γραφείου της υπό τον τίτλο «Ιστορίες Γυναικών», σημειώνοντας ότι «αναδεικνύουν τη συμμετοχή γυναικών σε τομείς όπου παραδοσιακά υποεκπροσωπούνται, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν». Όπως είπε, φέτος η εκστρατεία θα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες της υπαίθρου, με αφορμή το έτος αγρότισσας.

Η Επίτροπος στάθηκε επίσης στη σημασία της ψηφιακής παρουσίας των γυναικών, αναφέροντας ότι «η απουσία ή η υποεκπροσώπηση των γυναικών στον ψηφιακό χώρο […] μπορεί να οδηγήσει σε αναπαραγωγή στερεοτύπων και σε μια νέα μορφή ‘ψηφιακής αφάνειας’». Αντίθετα, όπως ανέφερε, «η ενεργός και ισότιμη παρουσία των γυναικών στις ψηφιακές πλατφόρμες συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης, δημοκρατικής και συμπεριληπτικής συλλογικής μνήμης».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η γνώση της ιστορίας δεν είναι απλώς αναδρομή στο παρελθόν, είναι εργαλείο κατανόησης του παρόντος και διαμόρφωσης του μέλλοντος», εκφράζοντας την ευχή η ημερίδα να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της διδασκαλίας της ιστορίας και στην ανάδειξη της συμβολής των γυναικών για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: ΚΥΠΕ