Τεράστια συζήτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προκάλεσε η ανάρτηση του Επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέα Μιχαηλίδη σχετικά με την παρουσία του στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Χωρίς Περιστροφές», την ερχόμενη Δευτέρα.

Στην εν λόγω ανάρτηση παραθέτει μια σειρά από 15 ερωτήσεις προς τον ίδιο, σημειώνοντας συγκεκριμένα πως «την Δευτέρα 30/3 στις 9μμ στο SIGMA TV, απαντώ στα ερωτήματα του Γιάννη Καρεκλά».

Την Δευτέρα 30/3 στις 9μμ στο SIGMA TV, απαντώ στα ερωτήματα του Γιάννη Καρεκλά:



1. Είναι ο Οδυσσέας ανεύθυνος και απολιτίκ; Έχει το Άλμα πολιτικές θέσεις;

2. Διορίστηκε ο Οδυσσέας με ρουσφέτι ως Γενικός Ελεγκτής;

3. Ο Οδυσσέας υπηρέτησε για 10 χρόνια ως Γενικός Ελεγκτής. Δεν… pic.twitter.com/FBHMv1rQog — Odysseas Michaelides (@OMichaelides) March 27, 2026

Αρκετοί ήταν οι χρήστες στο Χ που θεώρησαν ότι οι εν λόγω ερωτήσεις, είναι και αυτές οι οποίες θα τεθούν στον κ. Μιχαηλίδη στην εκπομπή του Γιάννη Καρεκλά, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ και της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, Χρύσανθο Τσουρούλλη, να ξεκαθαρίζει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσουρούλλης σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει, «Αγαπητέ @OMichaelides είναι τεράστιο σφάλμα αυτό που κάνετε και αδικείτε και τον εαυτό σας. Σας προκαλώ λοιπόν δημόσια να ξεκαθαρίσετε αν οποιοσδήποτε σας έχει δώσει ερωτήσεις για τη συνέντευξη σας στο @SigmaTV. Επίσης αν θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο καθοδηγείτε δια της ανάποδης λογικής τι να μην σας ρωτήσει ο δημοσιογράφος που θα σας φιλοξενήσει, λανθάνεστε. Θα σας υποβληθούν οι ερωτήσεις που ο δημοσιογράφος θεωρεί ότι πρέπει, εκτελώντας το καθήκον του στην κοινωνία και στη Δημόσια Σφαίρα».

— Chr.Tsouroullis (@tsouroullis) March 28, 2026

Παράλληλα ο κ. Τσουρούλης απαντά και στην Γραμματέα Επαρχιακής Ομάδας Λεμεσού του Κινήματος, Νικολέττα Τσικίνη.

Συγκεκριμένα σημειώνει, Αγαπητή @Nicoletta1511. Κατανοώ πλήρως την αποστολή σας. Γι αυτό άλλωστε σας... κρύβουν από τη συζήτηση στη Δημόσια Σφαίρα και δεν σας επιτρέπουν να εμφανίζεστε εκπροσωπώντας το ΑΛΜΑ. Τρεις φορές μέχρι τώρα αρνείστε να απαντήσετε σε... μη στημένες συνεντεύξεις. Όπως, σας διαβεβαιώ, θα είναι και αυτή της Δευτέρας, με τον @OMichaelides, δυστυχώς φαίνεται για εσάς. Ο δημοσιογράφος θα ερωτήσει ότι θέλει, όσες φορές θέλει, παρά τις επίπονες προσπάθειες σας, διαδίδοντας ψεύδη και ανοησίες. Ειλικρινά όμως και σας κατανοώ και συμπάσχω μαζί σας και για τα κίνητρα και για την αποστολή που εκτελείτε.

— Chr.Tsouroullis (@tsouroullis) March 28, 2026

Ο κ. Μιχαηλίδης επανήλθε απαντώντας στον κ. Τσουρούλη με νέα ανάρτηση.

Συγκεκριμένα έγραψε, " O tempora, o mores !!! αγαπητέ Χρύσανθε. Κρινόμαστε από την κοινωνία όλοι, και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ. Κανένας, μα κανένας, δεν μπορεί να θεωρήσει ότι Γιάννης Καρέκλας με έχει ενημερώσει για τις όποιες ερωτήσεις. Καμία απολύτως επικοινωνία δεν είχαμε. Ούτε καν για τα διαδικαστικά. Ούτε για αστείο δεν μπορεί να λεχθεί κάτι τέτοιο.

Αστείος και ο ισχυρισμός περί ευθείας ή ανάποδης λογικής για καθοδήγηση των ερωτήσεων. Αν είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ΟΠΟΙΑ ερώτηση θα μου απευθύνει ο Γιάννης Καρέκλας.

Σκοπός μας η αλήθεια και η σωστή ενημέρωση των πολιτών. Θα τα πούμε με χαρά την Δευτέρα".