Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Μάριος Χαρτσιώτης μεταβαίνει σήμερα Σάββατο, στην Αθήνα, όπου θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Κυβέρνηση στους εορτασμούς που διοργανώνει η Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα με την ευκαιρία της επετείου του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959.

Ειδικότερα, ο Επίτροπος Προεδρίας θα παραστεί στην Πανηγυρική Δοξολογία που θα τελεστεί την Κυριακή, στις 12:00, στη Μητρόπολη των Αθηνών. Θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας και στη συνέχεια θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Επίτροπος θα έχει επαφές με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αθανάσιο Δαβάκη και άλλους κρατικούς αξιωματούχους για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Επίτροπος Προεδρίας θα επιστρέψει στην Κύπρο την Τετάρτη, 1η Απριλίου 2026.