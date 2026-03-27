Έκκληση όπως οι πολίτες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ταξιδιωτικές οδηγίες που βρίσκονται σε ισχύ ειδικά όταν αυτές αφορούν περιοχές όπου υπάρχει επικινδυνότητα, απηύθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Υπάρχει «αυξητική τάση» μετακινήσεων προς περιοχές για τις οποίες οι οδηγίες οι ταξιδιωτικές είναι σαφείς, είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια επαναπατρισμού από τέτοιες περιοχές που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αλλά δεν μπορεί και δεν πρόκειται να επανεκκινήσει στο μέλλον.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Κόμπος τόνισε δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις ως προς τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή «και ως εκ τούτου θέλω να συμβουλέψω και να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ταξιδιωτικές οδηγίες που βρίσκονται σε ισχύ και να τις ακολουθούν, ειδικά όταν αυτές αφορούν περιοχές που υπάρχει σαφέστατα, όπως βλέπουμε, επικινδυνότητα».

Σημείωσε ότι η προσπάθεια επαναπατρισμού Κυπρίων από τέτοιες περιοχές που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα «ήταν δύσκολη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αλλά δεν μπορεί και δεν πρόκειται να επανεκκινήσει στο μέλλον». «Συνεπώς, υπογραμμίζω ότι το ζήτημα πρέπει να προσεγγιστεί από τούδε και στο εξής και στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης του κάθε ταξιδιώτη που επιλέγει να κινηθεί πέραν της κατεύθυνσης που θέτουν οι ταξιδιωτικές μας οδηγίες», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν παρατηρείται να πραγματοποιούνται ταξίδια προς αυτές τις χώρες, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «υπάρχει μια αυξητική τάση μετακινήσεων προς περιοχές για τις οποίες οι οδηγίες οι ταξιδιωτικές είναι σαφείς και όλοι βλέπουμε τι συμβαίνει γενικότερα».

«Και το λέμε, επίσης και κατά κάποιον τρόπο προληπτικά ενόψει των εορτών του Πάσχα, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι πλέον υπάρχουν και όρια μέσα στα οποία και το κράτος μπορεί να βοηθήσει και να συνδράμει», είπε. «Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Η ατομική ευθύνη πρέπει να είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε όλοι μας πολύ σοβαρά υπόψη», πρόσθεσε.

Ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε και στην περιφερειακή κρίση και στην ανάγκη της διπλωματικής εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνοντας ότι, η κλιμάκωση της περιφερειακής κρίσης «είναι σαφέστατα άκρως επικίνδυνη», είπε ότι οι συνέπειες της σύγκρουσης, αλλά και η επίδραση τους είναι οριζόντια, και ότι «επηρεάζει χωρίς διακρίσεις, ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση», από άποψης γεωπολιτικής, οικονομικής, ενεργειακής, ασφάλειας ναυσιπλοΐας κ.ο.κ.

Υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «ως μέρος της ευρύτερης αυτής γεωγραφίας, αλλά όχι της σύρραξης», έδωσε έμφαση στις προτεραιότητές της Προεδρίας της του Συμβουλίου της ΕΕ, στην περιοχή και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, «και κατέστησαν εκ των εξελίξεων αναγκαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Συνεπώς, είναι απαραίτητη η παρουσία, η διπλωματική εμπλοκή και ο εσωτερικός συντονισμός της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε. Σημείωσε ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία, σε αυτό το πλαίσιο, πράττει αυτό που της αναλογεί και παρέπεμψε στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, στο Μπαχρέιν και προηγουμένως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Οι επισκέψεις αυτές, ειδικά αυτήν την περίοδο, αντανακλούν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων με τις χώρες που προανέφερα, σχέσεις οι οποίες χτίζονται με δουλειά συνέπεια και ειλικρίνεια», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση σχετικά με πληροφορίες για το ενδεχόμενο η Κύπρος να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο ή και να φιλοξενούσε ενδεχόμενες συνομιλίες σε σχέση με την κρίση στον Λίβανο, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ώριμο και προς ανακοίνωση. «Είναι μια κατάσταση την οποία παρατηρούμε, την παρακολουθούμε πολύ σοβαρά, με φίλες χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά, αλλά δεν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο για να αναφέρω», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ