«Αποφασιστικό βήμα» προς την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών χαρακτήρισε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του «Περί Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου Νόμου του 2026».

Σε σημερινή γραπτή της δήλωση, η κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι η νέα νομοθεσία σηματοδοτεί μια βαθιά θεσμική αλλαγή, καθώς καθιστά την ισότητα των φύλων βασική παράμετρο σε κάθε στάδιο χάραξης δημόσιας πολιτικής και στον καταρτισμό του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο νόμος εισάγει για πρώτη φορά μια συστηματική διαδικασία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε πολιτικές και δράσεις του κράτους, υποχρεώνοντας υπουργεία, υφυπουργεία και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα να αξιολογούν τον διαφορετικό αντίκτυπο που έχουν οι αποφάσεις τους σε γυναίκες και άνδρες.

Στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και η δικαιότερη κατανομή των κρατικών πόρων.

Όπως σημείωσε η Επίτροπος, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων, καθώς «αναγνωρίζει την ισότητα ως θεμελιώδες συστατικό της δημοκρατικής διακυβέρνησης» και ενισχύει τη λογοδοσία μέσα από πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Παράλληλα, αναφέρει πως η νομοθεσία θεσμοθετεί τη συστηματική συλλογή στατιστικών δεδομένων ανά φύλο, ενισχύοντας τη δυνατότητα σχεδιασμού πιο στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών.

Η κ. Χριστοδούλου εξέφρασε ευχαριστίες προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, τη Νομική Υπηρεσία, την τέως Επίτροπο Νομοθεσίας και όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Υφυπουργεία για τη συμβολή τους στην προώθηση του νομοσχεδίου.



Πηγή: ΚΥΠΕ