Η ΔΗΠΑ ολοκλήρωσε την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου της για την επαρχία Αμμοχώστου, κάνοντας γνωστή παράλληλα την υποψηφιότητα της κας Ιζαμπέλλας Ττάκκα, η οποία είναι 11η και τελευταία υποψήφια για την επαρχία, σχετικά για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ωστόσο, στις 10 Μαρτίου η Ιζαμπέλλας Ττάκκα είχε ανακοινωθεί ότι κατέρχεται υποψήφια με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Μάλιστα, είχε αναρτηθεί και σχετική φωτογραφία με τον πρόεδρο του Κινήματος, Σταύρο Παπαδούρη.

Ο κ. Παπαδούρης ερωτηθείς από το SigmaLive εξήγησε ότι η Ιζαμπέλλας Ττάκκα είχε αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Η ΔΗΠΑ στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «παρά το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο είχε ήδη καταρτιστεί πλήρως με έντεκα υποψηφίους, η ανακοίνωση ενός εξ αυτών εκκρεμούσε για ειδικούς λόγους.

Σήμερα, η εκκρεμότητα αυτή αίρεται, με την ένταξη της κας Ττάκκα στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Αμμοχώστου, όπου θα κατέχει τον αριθμό έντεκα.

Πρόκειται για μια αξιόλογη προσωπικότητα με έντονη εθελοντική δράση και ουσιαστική προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Διακρίνεται για τη σταθερή της διάθεση συμμετοχής στα κοινά, καθώς και για το ενεργό ενδιαφέρον της σε ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη επαρχία Αμμοχώστου. Η υποψηφιότητά της ενισχύει περαιτέρω τη συλλογική προσπάθεια της Παράταξης για δυναμική, υπεύθυνη και ουσιαστική εκπροσώπηση των πολιτών.

Ο Πρόεδρος, η ηγεσία, τα στελέχη και τα μέλη της Δημοκρατικής Παράταξης καλωσορίζουν την κα Ιζαμπέλλα Ττάκκα στην οικογένεια της ΔΗΠΑ και εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλει δημιουργικά στον κοινό αγώνα. Παράλληλα, της εύχονται καλή επιτυχία, όπως και σε όλους τους υποψηφίους του ψηφοδελτίου της επαρχίας Αμμοχώστου».

