Την ανάγκη ουσιαστικής αλλαγής στην κυπριακή πολιτική σκηνή, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, υπογράμμισε η αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου και υποψήφια βουλευτής Αμμοχώστου, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Αναφερόμενη στην απόφασή της να μεταβεί στο εξωτερικό, εξήγησε ότι αυτή προέκυψε λόγω των ευκαιριών που παρουσιάζονται εκτός Κύπρου, επισημαίνοντας τη διαφορά στις δυνατότητες που δίνονται σε μια νεαρή γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μέχρι σήμερα ασκεί τη δικηγορία.

Όπως σημείωσε, η ενασχόλησή της με το ποινικό και το διεθνές δίκαιο την οδήγησε σε μια ουσιαστική αλλαγή αντίληψης. «Υπάρχει μια μετατόπιση από το εγώ προς τον άνθρωπο που εκπροσωπείς. Είτε πρόκειται για θύματα είτε για κατηγορούμενους, καλείσαι να υπηρετήσεις το δίκαιο και το σωστό».

Η ίδια χαρακτήρισε την πορεία της ως ένα «όμορφο ταξίδι» προσφοράς, το οποίο επιθυμεί να συνεχίσει και μέσα από την πολιτική.

Η κ. Κωνσταντινίδη στάθηκε ιδιαίτερα στο μοντέλο της Άμεσης Δημοκρατίας, το οποίο, όπως ανέφερε, δίνει φωνή στους πολίτες μέσω διαβούλευσης και αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Εξηγώντας την επιλογή της να κατέλθει με το συγκεκριμένο πολιτικό σχήμα, είπε ότι, «αξιολόγησα φαινόμενα, ανθρώπους, ιδεολογία. Όταν εστιάσεις στην ουσία, η Άμεση Δημοκρατία μπορεί πραγματικά να συμβάλει στη μετεξέλιξη της Κύπρου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία καλείται είτε να προσαρμοστεί είτε να μείνει πίσω.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διαφθορά.

«Η διαφθορά είναι μια λερναία Ύδρα που επηρεάζει όλα τα στρώματα της κοινωνίας, όχι μόνο τη Βουλή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι απαιτείται μια συλλογική προσπάθεια που να ξεκινά από τον ίδιο τον πολίτη.

Επικαλούμενη και τη διεθνή της εμπειρία, σημείωσε ότι το φαινόμενο συνδέεται με σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως η απάτη και η διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επαρχία Αμμοχώστου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την τοπική αλλά και την κυπριακή οικονομία.

Όπως είπε, απαιτείται στρατηγική και όχι «ερασιτεχνικός χειρισμός», με έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην προώθηση ποιοτικού τουρισμού.

«Η ψυχαγωγία, τα εστιατόρια και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη είναι κρίσιμοι παράγοντες», σημείωσε.

Το στεγαστικό ζήτημα βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, σύμφωνα με την κ. Κωνσταντινίδη.

Όπως ανέφερε, εξετάζονται προτάσεις για δημιουργία βιώσιμων κατοικιών με κρατική παρέμβαση, ώστε να στηριχθούν ευάλωτες ομάδες, όπως πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κόστος ζωής αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί στοχευμένες και εφαρμόσιμες λύσεις και όχι θεωρητικές προσεγγίσεις.

Η υποψήφια βουλευτής έστειλε μήνυμα ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στην πολιτική ζωή, τονίζοντας ότι «δεν είναι αρκετές» στη Βουλή.

«Μια γυναίκα μπορεί να είναι ταυτόχρονα επαγγελματίας, μητέρα και πολιτικός, χωρίς να χρειάζεται να απολογείται», είπε, καλώντας τις γυναίκες να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο.

Κληθείσα να σχολιάσει τις πρόσφατες παραιτήσεις υποψηφίων από το ψηφοδέλτιο του κόμματος, περιορίστηκε να αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν ήδη αποσυρθεί, σημειώνοντας ότι το ζήτημα συνδέεται με πρόνοιες του Συντάγματος περί ηθικής αισχρότητας.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα σύνθετο νομικό θέμα στο οποίο θα μπορούσε να τοποθετηθεί εκτενέστερα σε άλλη συζήτηση.

Η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας θα επιδιώξει άμεση επαφή με τους πολίτες, ώστε, όπως είπε, να μεταφέρει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας στο κοινοβουλευτικό έργο, με στόχο «ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις».