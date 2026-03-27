Οι πρόσφατες δηλώσεις στελέχους του ΑΚΕΛ «δεν είναι ατυχές περιστατικό» αλλά «ένδειξη πολιτικής εξάντλησης με αποτελματωμένες πολιτικές», σύμφωνα με τον Πρόεδρο του «Σήκου Πάνω», Σωτήρη Χρίστου.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Χρίστου διερωτάται αν «η ηγεσία του ΑΚΕΛ συμφωνεί ή απλώς σιωπά» καθώς, όπως προσθέτει «η σιωπή του ΑΚΕΛ δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή και πολιτική ανηθικότητα».

«Αντί για κομματικές θέσεις, συνθήματα. Αντί για λύσεις, βλέπουμε προσωπικές επιθέσεις», προστίθεται στην ανακοίνωση και αναφέρεται ότι, το Σήκου Πάνω «δεν συμμετέχει σε αυτόν τον κατήφορο. Εμείς δεν κατεβαίνουμε στους πολίτες. Είμαστε οι πολίτες».



Πηγή: ΚΥΠΕ