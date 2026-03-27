Το μήνυμα ότι παρά τα προβλήματα και τα εμπόδια, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει επικεντρωμένη στον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών για συνολική επίλυση του Κυπριακού, έστειλε η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, η οποία παρέστη την Πέμπτη στην εκδήλωση για τις Εθνικές Επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ενηλίκων Χλώρακας.

Στον χαιρετισμό της ανέφερε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να ζει με τις πληγές της δικής της ιστορίας, ως το μόνο ημικατεχόμενο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρόσφυγες, εγκλωβισμένους και αγνοούμενους, τονίζοντας ότι δεν ζητά τίποτε περισσότερο από αυτό που δικαιούται: ελευθερία, ασφάλεια και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Όπως σημείωσε, η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενθαρρύνει την εντατικοποίηση των προσπαθειών και την αξιοποίηση κάθε διαπραγματευτικής δυνατότητας, ώστε να τερματιστεί το απαράδεκτο στάτους κβο.

Αναφέρθηκε επίσης στη γεωπολιτική θέση της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η γεωγραφία έταξε τη χώρα σε μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας με πολλές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί την ευρωπαϊκή της ιδιότητα, τις άριστες διπλωματικές σχέσεις με τα γειτονικά κράτη και τις συνέργειες με ευρωπαϊκά και τρίτα κράτη, ώστε να αποτελεί πάντα μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος.

Στο ιστορικό μέρος της ομιλίας της, η κα Χατζημανώλη ανέφερε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να παρευρίσκεται στην εκδήλωση για να τιμηθούν δύο μεγάλες επέτειοι του ελληνισμού, η 25η Μαρτίου 1821 και η 1η Απριλίου 1955, δύο επέτειοι που, όπως είπε, τις ενώνει «ένα κοινό ιδανικό, ο αγώνας για ελευθερία».

Τόνισε ότι οι μορφές, οι θυσίες και οι θρύλοι της Ελληνικής Επανάστασης αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Χλώρακα, χαρακτηρίζοντάς την «ηρωομάνα», καθώς, όπως είπε, από εκεί ξεκίνησε σημαντικό κεφάλαιο του απελευθερωτικού αγώνα με τη μυστική άφιξη του Διγενή και την παραλαβή των πρώτων φορτίων οπλισμού.

Όπως ανέφερε, η έναρξη του αγώνα την 1η Απριλίου 1955 γέννησε την ελπίδα για ελευθερία σε ολόκληρο τον κυπριακό λαό, ενώ η τετραετία που ακολούθησε γράφτηκε στην ιστορία για τον ηρωισμό, την αυτοθυσία και το μεγαλείο των αγωνιστών, οι οποίοι με θυσίες, αυταπάρνηση και αγάπη για την πατρίδα έθεσαν το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό τους συμφέρον.

Είπε ότι οι ήρωες δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν αλλά και στο παρόν και στο μέλλον, καθώς αποτελούν «πυξίδα αξιών για τις επόμενες γενιές», προσθέτοντας ότι ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ δεν ήταν ένα μεμονωμένο ιστορικό γεγονός αλλά η φυσική συνέχεια των αγώνων του ελληνισμού για ελευθερία.

Αναφερόμενη στην Επανάσταση του 1821, είπε ότι αποτέλεσε την έκφραση μιας βαθιάς ανάγκης για ελευθερία και αυτοδιάθεση, ενώ σημείωσε ότι η 25η Μαρτίου αποτελεί «όχι μόνο σύμβολο εθνικής παλιγγενεσίας αλλά και μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές της Ορθοδοξίας, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που μεταφέρει το μήνυμα της ελπίδας και της πίστης».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι τα έπη του 1821 και του 1955 πρέπει να λειτουργούν ως πηγή θάρρους, ελπίδας και δύναμης για την υπεράσπιση του δικαίου, της σταθερότητας και της ελευθερίας, τονίζοντας ότι ο διεκδικητικός ρεαλισμός αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει χρέος να οικοδομείται το μέλλον με νηφαλιότητα και προοπτική, με επένδυση στην παιδεία, στον πολιτισμό και στη δημοκρατία, καλλιεργώντας μια κοινωνία που θα στηρίζεται στον σεβασμό, την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια.

Όπως ανέφερε, η πραγματική δύναμη ενός λαού δεν βρίσκεται μόνο στις ηρωικές στιγμές του παρελθόντος, αλλά και στην ικανότητά του να μετατρέπει τις δυσκολίες σε πηγή δημιουργίας και προόδου, τονίζοντας ότι η Κύπρος, παρά τις δοκιμασίες της, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να σταθεί όρθια με πίστη, ενότητα και αποφασιστικότητα.



Διαβάστε επίσης: Ανάλυση: Μπορούν να δώσουν «ανάσα» τα οκτώ μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης;





Πηγή: ΚΥΠΕ