Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Χάρης Γεωργιάδης στη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης με τον Πρόεδρο, Klaus Hänsch και Μέλη του Συνδέσμου Πρώην Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση από τη Βουλή αναφέρει ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του καθιερωμένου διαλόγου του Συνδέσμου με το κοινοβούλιο της εκάστοτε προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την εκτίμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την έμπρακτη αλληλεγγύη που επέδειξαν κράτη μέλη της ΕΕ, μετά την επίθεση στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της συλλογικής στήριξης στο πλαίσιο των προκλήσεων, που προκύπτουν λόγω της σύρραξης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι πρόσφατες εξελίξεις, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, καθιστούν αναγκαία μια πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική Ευρώπη, με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη στήριξη σε τομείς, που θα διασφαλίσουν ένα ευοίωνο μέλλον για την Ευρώπη και τους πολίτες της, όπως η έρευνα και οι επενδύσεις.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μια περιοχή κρίσιμης σημασίας που δύναται να αποτελέσει, είτε εστία αστάθειας, συγκρούσεων και πολλαπλών άλλων προκλήσεων είτε πεδίο συνεργασίας και ευκαιριών, τόσο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών όσο και την αξιοποίηση μελλοντικών προοπτικών για πρόοδο και ευημερία.

Αναφέρθηκε δε ειδικότερα στον ρόλο της Κύπρου ως προπυργίου της ΕΕ στην περιοχή, επισημαίνοντας τη συμβολή της χώρας μας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, καθώς και την ετοιμότητά της να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους εταίρους της και τα γειτονικά κράτη για την προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Παραλληλίζοντας δε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι η Κύπρος, παρά τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, αποτελεί σταθερό, αξιόπιστο και ανθεκτικό εταίρο της ΕΕ, συμβάλλοντας ενεργά στη συλλογική ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Hänsch ανέφερε ότι το πιο σύνθετο και σημαντικό ζήτημα, που καλείται να διαχειριστεί η Κυπριακή Προεδρία, είναι η διατήρηση της ενότητας της ΕΕ, μέσω της συλλογικής δράσης, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες της.

Ακολούθως, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε σε ερωτήσεις μελών του Συνδέσμου. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της Τουρκίας, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι η συγκεκριμένη χώρα δεν μπορεί να θεωρείται παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, αλλά αντίθετα, μέρος του προβλήματος.

Συναφώς, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που, όπως επισήμανε, δεν συνάδει με τις αρχές και αξίες της ΕΕ. Υπογράμμισε δε την ανάγκη για μια πιο δομημένη σχέση ΕΕ–Τουρκίας με σαφείς όρους και προϋποθέσεις.

Αναφερόμενος στο κυπριακό πρόβλημα, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι οι Τουρκοκύπριοι, ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, απολαμβάνουν τα οφέλη της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη και εξέφρασε την ελπίδα η Τουρκία να διαφοροποιήσει την στάση της προς επίλυση του Κυπριακού, ώστε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να έχουν ένα κοινό μέλλον εντός της ΕΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε, τέλος, την ανάγκη ενισχυμένης ενότητας στους κόλπους της ΕΕ, η οποία να αντανακλάται σε μια συλλογική στρατηγική στους τομείς της ασφάλειας και άμυνας, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας με γειτονικά κράτη και άλλους εταίρους για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και ευρύτερα, καταλήγει η ανακοίνωση.



Διαβάστε επίσης: Χριστοδουλίδης: Η ισότητα των φύλων αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα





Πηγή: ΚΥΠΕ