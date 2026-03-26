Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό της Αρχής Λιμένων Κύπρου ύψους €83.950.909.

Ο προϋπολογισμός για το 2026 είναι ελλειμματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €83.950.909 και έσοδα ύψους €65.190.938, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών (€37.326.560), επενδύσεις, τόκους τραπεζών και διάφορα χρηματοοικονομικά έσοδα (€4.000.000), διάφορα άλλα έσοδα (€965.000), έσοδα από ευρωπαϊκά ταμεία (€9.016.870), καθώς και την εκμίσθωση των λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας (€13.700.000).

Οι προβλεπόμενες δαπάνες αφορούν τακτικές δαπάνες (€36.111.849), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€45.839.060) και περιλαμβάνεται και ένα ποσό για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€2.000.000).

Υπενθυμίζεται ότι κατά το στάδιο συζήτησης αναφέρθηκε ότι η ΑΛΚ, όσον αφορά την επέκταση του λιμανιού στο Βασιλικό, έχει λάβει έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη-Connecting Europe Facility» (CEF) και η υλοποίηση της α΄ φάσης του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2028, ενώ η β΄ φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2030.

Η μελέτη αναφορικά με τον επανασχεδιασμό της επέκτασης του λιμανιού στο Λατσί έχει ολοκληρωθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΑΛΚ και αναμένεται έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε η Αρχή να προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για την αποπεράτωση του έργου με εκτιμώμενο κόστος κατασκευής τα €45 εκατομ. και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός του 2028.

Αναφέρθηκε εξάλλου ότι η ΑΛΚ είναι έτοιμη να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία της ανατεθεί σε σχέση με τον σχεδιασμό της ήπιας ανάπτυξης στην επαρχία Λάρνακας.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

----

Κατά τη συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο Αλέκος Τρυφωνίδης, βουλευτής της ΔΗΠΑ, είπε ότι η ανάπτυξη του λιμανιού Λάρνακας πρέπει να δοθεί στην ΑΛΚ με σημαντικά οφέλη για την οικονομία και την πόλη της Λάρνακας.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας, βουλευτής ου ΔΗΚΟ είπε ότι οι ημικρατικοί οργανισμοί είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο των πολιτών και αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της παραχώρησης των λιμανιών σε ιδιώτες. Ειδικά για το λιμάνι Λάρνακας αναφέρθηκε σε "απαράδεκτους χειρισμούς προς όφελος ιδιωτών".

Ο βουλευτής ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης είπε ότι ο Υπουργός Μεταφορών ουδέποτε είπε ότι το λιμάνι Λάρνακας θα δοθεί στην ΑΛΚ. Απλά, πρόσθεσε, όταν αποφασίστηκε ο μονομερής τερματισμός, μονομερώς στο Προεδρικό σε συνάντηση είπε ότι ανατέθηκε μελέτη από την Ελλάδα για το λιμάνι, τη μαρίνα και τη χερσαία γη. Δυστυχώς είπε, αυτό πήρε τη Λάρνακα πολύ πίσω και καταλήξαμε "εμείς οι Σκαλιώτες να μαλλώνουμε μεταξύ μας".

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια δεδομένα και ότι η ΑΛΚ μπορεί να αναπτύξει το λιμάνι Λάρνακας. Ανέφερε ότι αναμένει σύντομα να δει το σχεδιασμό για διαχείριση και το κόμμα του θα παλέψει γι΄ αυτό.

Ο Σωτήρης Ιωάννου,βουλευτής του ΕΛΑΜ είπε ότι η ΑΛΚ ήταν συνεπής και κατέθεσε πρόταση για το λιμάνι της Λάρνακας, προσθέτοντας ότι οι ίδιοι οι Λαρνακείς ζήτησαν να έχουν και ρόλο και λόγο για την ανάπτυξη.

Ο βουλευτής ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς είπε ότι ''συνεχίζει να στοιχειώνει'' η συμφωνία κράτους με ιδιώτες για το λιμάνι Λεμεσού την οποία χαρακτήρισε ''κάκιστη''. Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπους απεγκλωβισμού από αυτή τη συμφωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ