Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ύψους €60.641.150.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι δεν έχουμε ενώπιόν μας απλώς ένα προϋπολογισμό, αλλά συζητάμε και ψηφίζουμε κατά πόσο οι δημόσιοι πόροι υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ή αναπαράγουν παθογένειες. Επεσήμανε ότι ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του προϋπολογισμού προέρχεται από κρατική χορηγία «και άρα αυτό συνεπάγεται ευθύνη». Πρόσθεσε ότι ο ΚΟΑ είναι ένας οργανισμός που θέλει «βαθιά θεσμική επανεκκίνηση», λέγοντας ότι τάσσεται εναντίον της ψήφισης του προϋπολογισμού.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκης ανέφερε ότι το ΔΣ του ΚΟΑ επέδειξε ευαισθησία για τα προσφυγικά σωματεία και ότι ένα πάγιο αίτημα τριών σωματείων για αναβάθμιση των σταδίων τους πήρε την οδό της υλοποίησης. Ανέφερε ότι θα γίνονται μηνιαίες συναντήσεις προς αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπτυξης του αθλητισμού στη χώρα μας προς όφελος της υγείας και της ασφάλειας των νέων μας. Πρόσθεσε ότι υπάρχει ανάγκη ο κώδικας δεοντολογίας και διαφάνειας να εφαρμοστεί και στις ομοσπονδίες, και αναφέρθηκε στη χρήση των σχολικών χώρων και γηπέδων και στην προώθηση του σχεδιασμού και ανασυγκρότησης του Μακάρειου Σταδίου.

Ο Βουλευτής ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου αναφέρθηκε στα οφέλη του αθλητισμού για τη νεολαία μας και προς αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων και τόνισε ότι γήπεδα και χώροι σε σχολεία πρέπει επιτέλους να χρησιμοποιούνται και εκτός σχολικών ωρών. Αναφέρθηκε και στην ανάγκη αναβάθμισης του ΓΣΖ.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Μιχάλης Γιακουμή ανέφερε ότι πρέπει να εξευρεθούν περισσότεροι πόροι για τον αθλητισμό, σημειώνοντας τα οφέλη για την κοινωνία. Εξήρε και το γεγονός ότι ο ΚΟΑ επιδεικνύει ενδιαφέρον για τα προσφυγικά σωματεία.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης είπε ότι ο προϋπολογισμός είναι από μεγάλη κρατική χορηγία και τα χρήματα τα παίρνει το κράτος μέσω δραστηριοτήτων ξένων ομοσπονδιών. Ανέφερε ότι τα έσοδα του κράτους αποδεικνύονται πολλαπλάσια. Ο κ. Ορφανίδης αναφέρθηκε και στην τεράστια προσφορά του προγράμματος ΑΓΟ.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι τα τελευταία 12 χρόνια το κύριο ζήτημα που συζητείται είναι η νέα αθλητική νομοθεσία και ευχήθηκε αυτό να γίνει πράξη στη νέα Βουλή.

Η Βουλευτής ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου αναφέρθηκε στη σημασία και το ρόλο του ΚΟΑ και του αθλητισμού γενικότερα και στην ανάγκη στήριξης και άλλων αθλημάτων πέραν του ποδοσφαίρου. Ανέφερε επίσης ότι για 2η χρονιά ο ΚΟΑ μένει χωρίς εκτελεστικό διευθυντή για ενίσχυση των στόχων του οργανισμού.

Ο προϋπολογισμός για το 2026 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €60.241.150 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€50.000.000), από ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους (€1.556.090), από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (€6.000.000) και από άλλες πηγές (€2.685.010).

Οι προβλεπόμενες δαπάνες αφορούν διαχειριστικά έξοδα/συντήρηση (€25.534.870), χορηγίες (€22.994.050), δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων (€11.112.230) και υπάρχουν και μη προβλεπόμενες δαπάνες (€600.000).



Πηγή: ΚΥΠΕ