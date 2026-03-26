Την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΑΤΗΚ και στον τομέα της ενέργειας ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής, ψηφίζοντας το τροποποιητικό νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών. Ο νόμος εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 14 αποχές από το ΑΚΕΛ και τη βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Εναντίον ψήφισαν ο βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους και Παύλος Μυλωνάς, βουλευτής του ΔΗΚΟ

Σκοπός της νομοθεσίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στην ΑΤΗΚ να δραστηριοποιείται, πέραν των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, και σε εργασίες που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας και συναφείς κλάδους.

Κατά τη συζήτηση, εγκρίθηκε προφορική τροπολογία του ΔΗΣΥ, με την οποία αποκλείεται η εμπλοκή της ΑΤΗΚ στη συμβατική παραγωγή ενέργειας (32 υπέρ, 14 κατά). Αντίθετα, απορρίφθηκαν δύο τροπολογίες του ΑΚΕΛ που προνοούσαν ασφαλιστικές δικλείδες και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποιηση της ΑΤΗΚ.

Ο βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου, εκφράζοντας αντίθεση στη διεύρυνση της δραστηριότητας ημικρατικών οργανισμών σε τομείς όπου δραστηριοποιείται ο ιδιωτικός τομέας. Προειδοποίησε για στρέβλωση του ανταγωνισμού, σημειώνοντας ότι κρατικοί οργανισμοί δεν πρέπει να ανταγωνίζονται ιδιωτικές επιχειρήσεις με την «ασφάλεια» του κράτους, ενώ έκανε λόγο για απουσία διαβούλευσης.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής βουλευτής Κωστής Ευσταθίου υποστήριξε το νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το θετικό βήμα προς ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Υποστήριξε ότι η αγορά παρουσιάζει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά και επέκρινε τη λειτουργία της ΑΗΚ, κάνοντας λόγο για καταχρηστική συμπεριφορά και αδιαφορία προς τον καταναλωτή.

Η βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου εξέφρασε αντίθεση, κάνοντας λόγο για «ενεργειακή αλχημεία» και αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα ουσιαστικά προβλήματα της αγοράς ηλεκτρισμού. Υποστήριξε ότι δημιουργείται μια δεύτερη κρατική παρουσία στον ίδιο τομέα, επιτείνοντας στρεβλώσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε υψηλές τιμές στην αγορά ΑΠΕ και καθυστερήσεις σε ενεργειακά έργα.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης τάχθηκε υπέρ, υποστηρίζοντας ότι η ρύθμιση ενισχύει την ΑΤΗΚ και της επιτρέπει να προσφέρει συνδυαστικά πακέτα υπηρεσιών, όπως συμβαίνει διεθνώς. Ανέφερε ότι δεν πρόκειται για ανταγωνισμό μεταξύ ημικρατικών οργανισμών, αλλά για αντιμετώπιση στρεβλώσεων από ιδιώτες που κατέχουν άδειες για ΑΠΕ, εισηγούμενος μάλιστα την αξιοποίηση ανενεργών αδειών προς όφελος των καταναλωτών.

Ο Ηλίας Μυριάνθους, βουλευτής της ΕΔΕΚ τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι η είσοδος της ΑΤΗΚ στον τομέα της ενέργειας μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να ωφελήσει τους πολίτες με χαμηλότερες τιμές. Επέκρινε τη μέχρι σήμερα λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, σημειώνοντας ότι δεν απέφερε τα αναμενόμενα οφέλη, ενώ τόνισε ότι δεν πρέπει να αποκλείεται η δραστηριοποίηση ημικρατικών οργανισμών σε διάφορους τομείς, εφόσον έχουν τη δυνατότητα.

Ο Σωτήρης Ιωάννου, βουλευτής του ΕΛΑΜ δήλωσε ότι το κόμμα του στηρίζει το νομοσχέδιο με βασικό κριτήριο τον στόχο μείωσης του κόστους ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων. Ανέφερε ότι η Βουλή θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει στην πράξη τα αποτελέσματα μέσω του προϋπολογισμού, προσθέτοντας ότι στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί να απορριφθεί μια τέτοια πρόταση.

Ο Χρύσης Παντελίδης, βουλευτής του ΔΗΚΟ υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν θα πρέπει να εστιάζεται σε ανταγωνισμό μεταξύ ΑΤΗΚ και ΑΗΚ, σημειώνοντας ότι και οι δύο οργανισμοί ανήκουν στο κράτος. Τόνισε ότι η αγορά ενέργειας είναι ρυθμιζόμενη και εποπτευόμενη, εκφράζοντας τη θέση ότι ο νόμος δεν θέτει σε κίνδυνο κανέναν από τους δύο οργανισμούς, αλλά μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός τους. Χαρακτήρισε, τέλος, περιττή την τροπολογία του ΔΗΣΥ, δηλώνοντας ότι το ΔΗΚΟ υπερψήφισε τη νομοθεσία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ανέφερε ότι η αγορά ηλεκτρισμού είναι ήδη ανταγωνιστική, επισημαίνοντας ότι η δεσπόζουσα θέση από μόνη της δεν συνιστά παραβατική συμπεριφορά. Υποστήριξε ότι η ΑΗΚ εμποδίστηκε να δραστηριοποιηθεί στις ΑΠΕ από τη ΡΑΕΚ και το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ την ίδια ώρα δόθηκαν άδειες σε ιδιώτες που –όπως είπε– δεν τις αξιοποιούν, επιδιώκοντας υπερκέρδη. Αναφέρθηκε σε εισηγήσεις του κόμματός του για φορολόγηση των υπερκερδών και ανάκληση ανενεργών αδειών, που δεν έγιναν αποδεκτές. Τόνισε ότι, παρά τη φαινομενική απλότητα του νομοσχεδίου, αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανό ανταγωνισμό μεταξύ ΑΤΗΚ και ΑΗΚ αντί συνεργασίας. Επεσήμανε την ανάγκη διαφάνειας, θεσμικής επάρκειας και συνεχούς αξιολόγησης των επιπτώσεων, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις, κάτι που πρότεινε με τροπολογίες.

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, βουλευτής ου ΔΗΚΟ είπε ότι δεν μπορεί να κυριαρχεί μια λογική φόβου ή υπερπροστατευτισμού έναντι των ημικρατικών οργανισμών, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μαρασμό τους. Τόνισε ότι το κόμμα της διαχρονικά αντιτάχθηκε στις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση στηρίζει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ΑΤΗΚ, καθώς συνάδει με διεθνείς τάσεις, όπως η πακετοποίηση υπηρεσιών. Ανέφερε ότι η ΑΤΗΚ ζητά αντίστοιχες δυνατότητες με αυτές που ήδη διαθέτει η ΑΗΚ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εκφράζοντας την άποψη ότι η ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος και των δύο οργανισμών. Χαρακτήρισε περιττή την τροπολογία του ΔΗΣΥ και υποστήριξε ότι οι τροπολογίες του ΑΚΕΛ ουσιαστικά αναιρούν τον πυρήνα του νομοσχεδίου.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας, βουλευτής ου ΔΗΚΟ έκανε λόγο για τη σημασία διατήρησης των ημικρατικών οργανισμών υπό κρατική ιδιοκτησία, χαρακτηρίζοντάς το θετικό στοιχείο για την οικονομία. Σημείωσε ότι ένας βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ τους δεν είναι επιζήμιος, ενώ υπενθύμισε ότι η ΑΗΚ είχε επιτρέψει στο παρελθόν τη χρήση της υποδομής της για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα της ΑΗΚ να αναπτύσσει έργα αλλά όχι σε γεωργική ή δασική γη.

Ο Ονούφριος Κουλλά, βουλευτής ου ΔΗΣΥ τόνισε ότι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου συνάδει με την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας, σημειώνοντας ότι θα ήταν παράδοξο να επιτρέπεται η είσοδος σε όλους τους παρόχους πλην της ΑΤΗΚ. Υπογράμμισε ότι η ΑΤΗΚ, ως οργανισμός υψηλής τεχνολογίας, μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη σύγχρονη ενεργειακή μετάβαση, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι ΑΠΕ και τα «έξυπνα» δίκτυα, και όχι στη συμβατική παραγωγή ενέργειας. Παράλληλα, αναγνώρισε τα προβλήματα της ΑΗΚ, τονίζοντας όμως ότι αυτά δεν επιλύονται με αποκλεισμό της ΑΤΗΚ, αλλά με ενίσχυση της ίδιας της ΑΗΚ σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εισηγήθηκε επίσης την ανάγκη ανάκλησης αδειών ΑΠΕ που δεν έχουν αξιοποιηθεί.



Πηγή: ΚΥΠΕ